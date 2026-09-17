五礦資源收購英美資源巴西鎳業務遇阻 歐委會發出反壟斷聲明

歐洲聯盟委員會16日向陸企五礦資源發出反壟斷異議聲明，警告對方收購英美資源巴西鎳業務的交易，可能導致低碳鎳鐵供應由歐洲轉向中國，損害歐洲不銹鋼生產商利益。

路透報導，這項審查反映歐盟日益關注對大陸關鍵礦產的依賴，以及國防、科技與再生能源供應鏈可能面臨的風險。

歐委會指出，五礦資源完成交易後，可能將目標公司的低碳鎳鐵供應轉向由大陸國務院國資委控制的關聯不銹鋼企業，減少供應歐洲經濟區。由於替代供應來源有限，相關做法可能推高歐洲低碳鎳鐵價格，並削弱當地不銹鋼產業供應鏈韌性。

五礦資源在歐盟初步審查階段提出的補救方案，因未能充分化解競爭疑慮而被駁回，迫使公司提出更具約束力的讓步，以換取交易核准。公司主管16日稱，願意向歐洲客戶提供長期鎳鐵供應保證，以回應監管機構關切。

英美資源對歐委會的警告表示失望，稱交易並不會減少市場供應商數量，歐委會的評估也忽略過去12個月鎳鐵供應明顯增加的商業現實。

總部位於澳洲和大陸的五礦資源，由大陸央企五礦集團掌控，五礦集團則是大陸國務院國資委直接監管的中央企業。