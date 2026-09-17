特斯拉Cybercab在陸首秀 秀智慧駕駛體驗肌肉但不銷售

全球首款專為無人駕駛場景打造的量產車型特斯拉賽博無人駕駛小黃（Tesla Cybercab），17日上午在上海興業太古匯展出，吸引民眾申請體驗觀賞。不過特斯拉方面稱，該款車目前並未有在陸拓展業務規劃，展示僅作為品牌文化推廣。

民眾得先填寫申請體驗，隨後能夠入場賞車。從現場近距離觀察，可以看到Cybercab沒有方向盤、沒有踏板、沒有後視鏡，也沒有複雜的進氣格柵與裝飾線條，取而代之的是長椅式雙座、一塊22英吋中控屏、電動蝴蝶門和極簡的溜背車身。

據悉，Cybercab搭載8顆攝像頭，依靠純視覺與端到端神經網絡，不依賴激光雷達與高精地圖，機器響應速度可達毫秒級。特斯拉預計其未來出行成本可壓縮至每公里約人民幣0.84元，僅為行業平均水平的十分之一。

雖然是靜態展示，無法實際體驗車子運行，但工作人員解釋，只要人一坐上駕駛座，整車會自己啟動，駕駛只要通過車內的面板進行操作即可。

現場工作人員對記者表示，現場展示的Cybercab由美國整車海運到中國，本次展出到9月21日，他們稱，在中國大陸上路還沒有時間表，因為還有法規等限制，「但相信有機會」，該名工作人員樂觀說，他們這次展出目的不在於售賣，而是要進行品牌文化推廣，通過Cybercab展示產品設計與技術理念，但暫無在陸開展業務規劃，未來如果能上路，估計還是跟企業車隊合作。

同時，Cybercab 也已經在北京華貿特斯拉體驗店開啓巡展，將一直持續至9月27日。

Cybercab最初於2024年10月在特斯拉「We，Robot」活動首次以概念車亮相。2026年2月，首台量產車在德州超級工廠下線，4月啓動正式量產，歷時約18個月。特斯拉9月3日在美國德克薩斯州奧斯汀正式發布Cybercab賽博無人駕駛電動車，並稱在當地投入商業運營。據德州機動車輛管理局此前數據，截至8月底，特斯拉已在該州為其無人駕駛出租車車隊新增了38輛Cybercab，使其總數達到45輛。特斯拉已對員工進行了Cybercab的試乘測試，但尚未向公眾開放。

全球首款專為無人駕駛場景打造的量產車型特斯拉賽博無人駕駛小黃（Tesla Cybercab），17日上午在上海興業太古匯展出。記者黃雅慧／攝影

全球首款專為無人駕駛場景打造的量產車型特斯拉賽博無人駕駛小黃（Tesla Cybercab），17日上午在上海興業太古匯展出。記者黃雅慧／攝影