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香港失業人數增至十五萬人 特首承諾盯緊輸入外勞

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港特首李家超。中新社
香港特首李家超。中新社

香港公布最新就業數據，顯示失業率上升，失業人數增至逾十五萬多人。香港特首在電台節目講解施政報告，也遇到市民直接投訴任職護士的女兒找不到工作，李家超承諾引入人才與本地就業取得平衡。

香港施政報告公布第二天，港府統計處公布六至八月的失業率為3.8%，較上次五至七月的數據上升0.1個百分點，同期就業不足率由1.7%升至1.9%。

至此香港的總就業人數增加四千四百人至三百六十五萬多人，總勞動人口增至三百八十萬人，失業人數則增加八千二百人至十五萬多人.

數據中按行業分析，六至八月期間大部分主要經濟行業的失業率均錄得升幅，其中餐飲服務活動業升幅較為明顯，就業不足率則主要在餐飲服務活動業及建造業上升。

港府勞工及福利局局長孫玉菡說，未來香港本地經濟持續擴張，預計會為整體勞工市場提供支持，但各行業就業情況仍取決於其經營環境，而外圍不確定因素對企業招聘意欲的潛在影響仍值得關注。

香港特首李家超昨天發表施政報告及首份五年規劃後，早上按慣例出席電台聯播節目。有聽眾關注輸入外勞問題及抱怨求職困難。其中一位五十五歲的紀律部隊任職精神科護士，不獲接納延遲退休，他的女兒是精神科護士今年畢業後一直失業。他質疑香港醫院管理局保留名額聘請大陸護士，卻未有聘用香港本地人手。

又姓黃姓女聽眾說，不少中年人即使擁有高學歷，仍面對就業難問題，引入勞工影響香港本地人求職機會，基本上聘人一見到年紀就卡住，香港政府現時推動的計劃只針對年輕人，又推專才通才過來，這班人擠壓了香港本地人市場。

李家超強調，輸入外勞時會「睇得好緊」。勞工政策明確以本地就業優先，照顧勞工市場時期盼產業多元化、將質量提升，讓市民有更多選擇。如市民個別遇上壞僱主，如使用手段不公平對待，市民可投訴，讓勞工處跟進。

香港 失業

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