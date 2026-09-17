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川習會前 陸商務部：中美正就降稅等議題保持密切交流

中央社／ 台北17日電

川習會預期將於24日登場，美中關稅戰成為焦點之一。中國商務部新聞發言人何亞東今天表示，目前中美雙方經貿團隊正就有關雙方300億美元商品相互降低關稅安排磋商，保持密切交流。

新華社17日報導，中國商務部今天舉行例行新聞發布會，新聞發言人何亞東在回答有關中美雙方300億美元相互降低關稅安排磋商最新進展的提問時說，目前中美雙方經貿團隊正就有關議題保持密切交流，後續將適時發布有關進展。

中國國家主席習近平與美國總統川普今年5月會晤後，華府與北京同意成立「貿易委員會」（Board ofTrade），針對約300億美元的非戰略性商品，評估雙方可降低或取消哪些關稅。

中國媒體今天報導，中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼16日上午會見國際工商界代表團，雙方就美中經貿關係等議題進行交流。

川習會 降稅 中美 大陸商務部

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