川習會前 陸商務部：中美正就降稅等議題保持密切交流

彭博報導，中國大陸人工智慧（AI）初創企業Manus計劃中的5億美元融資輪即將完成，這讓其估值勢提高一倍至40億美元，並將使這家AI智慧體領域的先驅企業成為該領域中國大陸最有價值的初創公司。

2026-09-17 14:31