分手Ｍeta後…Manus融資5億美元將完成 瞄準40億美元估值

彭博報導，中國大陸人工智慧（AI）初創企業Manus計劃中的5億美元融資輪即將完成，這讓其估值勢提高一倍至40億美元，並將使這家AI智慧體領域的先驅企業成為該領域中國大陸最有價值的初創公司。

報導指，這是自中國政府要求Manus與Meta Platforms解除收購關係以來的首次融資。

知情人士表示，談判仍在進行之中，交易條款仍可能變化。新投資者身分尚不清楚，Manus的現有投資者包括騰訊 、紅杉資本中國和真格基金。

Meta於2025年12月宣布收購總部位於新加坡、由創辦人肖弘和季逸超創立的AI代理（AI Agent）企業Manus。但北京審查時認為該公司雖將總部遷至新加坡，但核心演算法與境內數據轉移涉及國安風險，採取「實質大於形式」原則叫停，為首起公開遭禁的AI外資收購案。

今年4月27日，大陸國家發改委以「國家安全」為由，依據大陸《外商投資安全審查辦法》正式禁止Meta收購人工智慧新創公司Manus，責令雙方撤銷該筆規模逾20億美元的交易。