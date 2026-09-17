中國舉行先進製造業大會 李強：要加強政策供給

中國全國先進製造業大會16至17日在北京舉行。中國國務院總理李強表示，要因地制宜培育壯大先進製造業集群，強化企業主體地位，加強政策和要素供給，營造良好發展環境。

據新華社報導，近日中共總書記習近平就發展先進製造業作出指示，表示要持續做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水準，加快構建以先進製造業為骨幹的現代化產業體系，鞏固壯大實體經濟根基。

中國全國先進製造業大會16日至17日在北京召開，會上傳達了習近平指示，李強出席並發表講話。中國工業和信息化部、國家發展改革委、國務院國資委、江蘇省、湖北官員作交流發言。

李強說，要把發展先進製造業作為一項重要戰略任務，朝著建設製造強國目標邁進。要加快新興產業規模應用，加強未來產業前瞻佈局，推動傳統產業升級。要因地制宜培育壯大先進製造業集群。持續深化改革開放，強化企業主體地位，加強政策和要素供給，營造良好發展環境。

中國國務院副總理張國清表示，要發展新一代智慧製造。要發揮市場機制作用，持續整治無序非理性競爭，幫助企業解決困難。