貸款增幅遠不如預期 中國央行行長喊話：經濟運行新常態

中國8月新增人民幣貸款只有600億元（約新台幣2853億元），遠遜預期。中共黨刊求是雜誌16日發表中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝的文章，指貸款降速提質（成長趨緩提升品質）可成為經濟宏觀運行的新常態之一。

潘功勝在文章中表示，長期以來，中國的融資結構由銀行貸款主導，金融市場的規模較小。近年來，以銀行貸款為主體的間接融資比重持續下降，包括債券、股票在內的直接融資比重穩步上升，金融結構正在發生深刻變化。

目前中國社會融資規模超過人民幣460兆元，廣義貨幣餘額超過350兆元，貸款餘額超過280兆元，宏觀金融總量規模已經很大。隨著規模擴大，金融總量增速有所下降「也是自然的」，這與中國經濟發展階段的轉變一致。

文章指出，金融總量增速趨緩，有利於保持宏觀槓桿率基本穩定。過去幾年，中國宏觀槓桿率上升較快。一方面是宏觀政策加強逆週期調節，促進經濟平穩增長，金融總量和債務增長一體兩面，推高了債務規模；另一方面是物價處於低檔，拖累了名義經濟增速。

在貸款方面，文章指出，貸款降速提質或將成為宏觀運行的新常態之一。當前超過280兆元的貸款餘額中，房地產、地方融資平台的貸款比重仍然較大，這些領域不僅不再增長，反而還在下降。2025年至2026年上半年，房地產貸款餘額累計下降超2兆元。其他領域的貸款要先填補上這個下降的部分，才能帶來總量上的增長。

文章又表示，隨著中國經濟結構轉型和信貸結構變化，實體經濟需要的信貸增長也在發生變化。全部信貸要保持過去的增速是很難的，也是沒有必要的。

此外，文章提到，要加強利率政策執行和監督，持續整治金融業內捲（無效的過度競爭）式競爭、資金空轉。