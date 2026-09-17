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中國7月份續拋美債 持有總額降至6180億美元創17年新低
美國財政部最新公布數據顯示，
中國7月份共出脫154億美元（約新台幣4912億元）的美債，使其持有的美債總額降至6180億美元，創下2008年以來的新低。目前中國是美債第3大持有國，位居日本、英國之後。
香港經濟日報報導，7月份海外持有美債總額為9.25兆美元，較6月下降504億美元，創下9個月以來的新低。
根據這項資料，日本7月份出脫128億美元的美債，額度低於中國。而其持有的美債總額仍達1.1兆美元，創1年多來新低。
報導提到，日本7月間出手干預滙市，市場認為日本可能藉由拋出包括美債在內的部分外國證券，為規模空前的匯市干預措施籌資。而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）先前表示，美國會出手幫助日圓升值，代表日本政府不必出售美國資產來為干預匯市籌資。
至於美債第2大持有國英國，7月份買進了584億美元的美債，持有總額因此上升到9983億美元。
中國持續出脫美債已成為其長期政策，光是與2025年6月的7314億美元相較，中國13個月累計出脫了1134億美元的美債，減幅達15.5%。而「逐步降低美元資產比重」、「長期外匯儲備多元化」被外界普遍認為是中國官方持續出脫美債的最大考量。同一期間，中國則持續買進黃金等避險資產。
此外，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄羅斯部分外匯儲備遭西方國家凍結，法人認為這被中國視為「非常重要的警示」，進而影響了中國對美元資產安全性的考量。
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