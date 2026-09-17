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朱雀二號改進型火箭發射成功 陸民營航太邁入「批量組網」新階段

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭，在東風商業航天創新試驗區發射升空。圖／取自公眾號「我們的太空」
藍箭航天朱雀三號重複使用遙二運載火箭，在東風商業航天創新試驗區發射升空。圖／取自公眾號「我們的太空」

據新華社，15日，朱雀二號改進型遙七運載火箭（ZQ-2E Y7）在東風商業航天創新試驗區藍箭航天液氧甲烷運載火箭發射工位點火升空，將10顆上海垣信衛星科技有限公司「千帆極軌19組」正式組網衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務圓滿成功。本次飛行是大陸的民營商業航太企業首次承擔大型衛星互聯網星座組網任務，標誌著中國民營商業航天正式邁入「批量組網」新階段。

另據新華社，16日上午6時，太原衛星發射中心在上海東部海域使用引力一號遙三運載火箭，將搭載的千帆極軌26組衛星及EUHT技術試驗衛星共9顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務取得圓滿成功。

據財聯社，今年6月9日，朱雀二號改進型遙六運載火箭曾以「一箭雙星」方式將千帆DTC01星（手機直連試驗星）送入軌道，但其屬於單顆試驗載荷，屬於「工程能力被認可」的入場性質；國研新經濟研究院創始院長朱克力稱，過去民營火箭更多承接試驗發射、零散載荷搭載，屬於市場補充力量；現在正式進入千帆這類大型星座的規模化組網任務，意味着民營火箭的可靠性、工程交付能力已經通過實戰檢驗，正式納入大陸國家衛星互聯網建設的運力供給體系。

藍箭航天市場營銷部總經理馬海靜表示，朱雀二號系列已經完成9次飛行，是中國大陸民營航天實證最充分的液體火箭。朱雀二號改進型的型號進化路徑清晰：「遙五」任務首次驗證了設計運載能力和複雜任務高軌道部署能力；「遙六」任務在「遙五」發射僅26天後再次承接大型任務，證明了高密度發射的組織能力；「遙七」則開啟星座組網新業務範式，充分利用火箭運力、增加入軌載荷，進一步降低客戶成本。

馬海靜表示，隨着低軌星座建設進入密集部署期，運力缺口正成為制約瓶頸。大陸民營火箭的加入，讓國家隊之外又多出幾條能夠穩定發車的「天路」。

上海垣信衛星系統總體部總經理尚琳透露，千帆星座目前已累計完成238顆衛星的發射，計劃於2026年底完成一階段324星全球組網，正式面向全球提供服務並啟動商業化運營。星座規模上來後，火箭運力正成為下一階段的關鍵支撐。

尚琳表示，目前商業航天正迎來從高成本、一次性發射向低成本、可重複使用、大規模組網方向發展，以衛星星座為牽引，通過運載火箭可回收復用攤薄入軌成本，規模化組網帶動下游應用放量，形成從運載、組網到應用的正反饋閉環。

火箭 航太 衛星

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