人民幣兌美元匯率中間價連7升 突破6.76字頭

中國外匯交易中心今天人民幣兌美元中間價報6.7580元兌1美元，相較前一交易日中間價6.7628元，升值48個基點（0.0048元）。中間價已連續第7個交易日升值。

據第一財經，在岸人民幣（中國大陸境內人民幣）昨天下午4時30分收盤價報6.7064元，夜盤收報6.7101元。

根據中國外匯交易中心官網，人民幣兌美元匯率中間價8日報6.7804元，後續7個交易日連續升值。14日報6.7698元，升破6.77字頭；今天再升破6.76字頭。

人民幣匯率近一年呈現緩步升值。國際投行高盛預期，在未來數年內，人民幣每年可以升值3%至5%，而中國出口強勁是推高滙價的原因之一。

中國人民銀行行長潘功勝日前出席20國集團（G20）今年第2次財長和央行行長會議，在會中發言談及匯率問題時表示，中國實施有管理的浮動匯率制度，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，同時防範市場「羊群效應」和非理性預期的自我強化。中國沒有必要，也無意通過匯率貶值獲取貿易競爭優勢。