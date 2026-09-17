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香港金管局：外匯基金投資組合擬加大增持黃金

中央社／ 香港17日電

香港金融管理局總裁余偉文今天表示，正建議外匯基金投資組合加大增持黃金，以支持香港發展黃金市場。

余偉文早上向媒體發表簡短談話時表示，目前外匯基金的投資組合已相當多元化，有不同資產類別，包括貴金屬及大宗商品，當中有少量黃金，局方建議研究加大黃金配置，主要為分散風險，同時希望積極參與香港現貨及其他金融產品市場，協助推動香港的黃金市場發展。

香港當局近年積極發展黃金交易市場，行政長官李家超昨天發表的施政報告也強調要加速建立國際黃金交易市場，具體操作包括：

一2027年首季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統；

一香港股票交易所年內將會公布以人民幣計價及實物交收的全新黃金期貨合約細節，以提升人民幣在貴金屬定價方面的國際影響力；

一金管局正研究外匯基金適度增持黃金和參與香港現貨及期貨市場，並將現有黃金庫存逐步轉移至結算公司指定倉庫。

黃金 外匯 香港

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