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攜程上架明年太空旅行船票！維珍銀河「1張2400萬」 6天行程曝光

香港01／ 撰文：吳真銘
攜程上架了2027年維珍銀河太空旅行船票，售價人民幣510萬（約新台幣2424萬元）。圖／攜程
攜程上架了2027年維珍銀河太空旅行船票，售價人民幣510萬（約新台幣2424萬元）。圖／攜程

近日，中國大陸最大旅遊線上平台攜程上架了2027年維珍銀河（Virgin Galactic）太空旅行船票，售價510萬元（人民幣，下同）（約新台幣2424萬元）一張，這也是目前內地公開渠道售價最貴的太空遊產品。據悉，整個行程一共6天，出發地在美國新墨西哥州的拉斯克魯塞斯（Las Cruces）。

綜合陸媒《都市快報》、《快科技》報導，該船票售價510萬元，商品頁面最初顯示售出681份，隨後銷量數字變更為2份。對此，攜程客服回應稱，681份是維珍銀河全球累計訂單總量，是維珍公司的訂單，而頁面顯示的2人是攜程鴻鵠已接收的預定。客服還表示，如果現在下單，不會與之前已預定的遊客一同出行。

此外，客服提到，預定需要付15萬美元（折合約新台幣478萬元）定金，若取消行程定金不予退還。當前諮詢下單的用戶數量龐大，平台篩選後才會回電對接。

據介紹，維珍銀河的太空旅行行程共6天，出發地點為美國新墨西哥州拉斯克魯塞斯。510萬元僅包括太空體驗項目，往返美國的機票、簽證、保險等費用均需遊客自行承擔。行程前4天需接受太空飛行相關培訓，第5天才會執行太空發射。

公開資料顯示，維珍銀河上一代VSSUnity飛船在2024年6月完成最後一次商業飛行後退役。目前公司正在推進新一代Delta級飛船，原計劃在2026年底恢復商業飛行，最新時間已經推遲到2027年2月，第二艘Delta飛船預計在2027年3月抵達美國太空港。

維珍銀河在8月舉行的2026年第二季度財報電話會議上宣布，已完成今年3月啟動的以每張75萬美元（約新台幣2390萬元）價格銷售的一批太空旅行機票。原計劃銷售50張，因需求旺盛超額認購，總預訂金額超過5000萬美元（約新台幣15.9億元）。維珍銀河CEO科爾格拉齊爾表示，新一批客戶包括多代際探險、研究任務、企業包機和非營利機構預訂等更多團體客戶。公司計劃今年內以更高的價格開啟新一輪售票。

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文章授權轉載自《香港01》

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