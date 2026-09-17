中芯進逼三星搶當晶圓二哥 全球排名恐將洗牌

研究機構TrendForce集邦諮詢發布2026年第2季全球前十大晶圓代工廠報告。值得注意的是，三星晶圓代工與中芯國際的營收差距，從第1季的約7億美元快速縮小至2.6億美元，市占率差距僅剩0.5個百分點。

報告顯示，前十大晶圓代工廠合計產值約534.9億美元，季增11.5%，再創新高。其中，台積電（2330）以401.9億美元營收、72.5%市占率繼續穩居第一，三星晶圓代工（Samsung Foundry）和中芯國際（SMIC）分別位居第二、第三。四到六名分別為聯電（2303）、格芯、華虹集團。前六位廠商排名自2024第1季至今保持完全穩定，未發生任何變動。

報告顯示，2026年第2季三星晶圓代工營收32.6億美元，較上季成長1.8%，市占率從6.5%下滑至5.9%。中芯國際單季營收首度突破30億美元，達30億美元，季增20%，市占率從5.1%上升至5.4%。

從更長的時間角度來看，兩者的差距縮小並非始於本季。自2023年第1季至2026年第2季共14季的數據來看，三星晶圓代工方面，營收曲線整體高位震盪，2024年第2季一度衝至約38.3億美元階段高點，隨後回落。

2025年第1季降至約28.9億美元的低點，此後雖有所回升，但始終未能回到此前高位。市占率曲線則更為直接，從2023年第1季的12.4%，一路下滑至2026年第2季的5.9%，中間雖有2024年第2季的短暫反彈，但未改變長期下滑趨勢。

中芯國際方面，營收曲線幾乎呈現單邊走高，從2023年第1季的14.6億美元持續成長至2026年第2季的30億美元，三年增加了一倍多。市占率曲線則相對平緩，長期在5.1%至6%區間波動，2025年第2季觸及5.1%的階段低點後，2026年第2季回升至5.4%，季增率明顯加快。

兩者差距方面，2023年第1季市占率差距為4.6個百分點，2023年第3季擴大至7個百分點的峰值，此後持續縮小。 2024年第4季降至2.6個百分點，2026年第1季進一步降至1.4個百分點，2026年第2季急劇收窄至0.5個百分點，營收差距也縮小至約2.6億美元。