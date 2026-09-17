對俄免簽 綏芬河公路口岸客流增3成

大陸國家主席習近平預計於二十四日訪美，外界關注川習會給市場帶來的效應。高盛預計，中美關係將維持一種「受管控但仍脆弱」的緩和狀態，雙方可能達成一些針對性協議，但不太可能實現更廣泛的雙邊關係重置。該行引用投資者調查顯示，認為貿易是最有可能取得實質性進展領域。

2026-09-17 00:00