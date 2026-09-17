川習會評估 高盛：中美貿易料有進展

大陸國家主席習近平預計於二十四日訪美，外界關注川習會給市場帶來的效應。高盛預計，中美關係將維持一種「受管控但仍脆弱」的緩和狀態，雙方可能達成一些針對性協議，但不太可能實現更廣泛的雙邊關係重置。該行引用投資者調查顯示，認為貿易是最有可能取得實質性進展領域。

高盛引述針對投資者調查指，多數投資者認為習近平與川普舉行的會晤象徵意義大於實際。受訪者普遍認為元首峰會後，中美關係出現實質性轉變的空間有限。三分之二受訪者預計期中選舉後，兩國緊張關係將大致維持不變。百分之三十八的受訪中國大陸投資者預計中美關係將取得一定進展，而離岸投資者持類似觀點的只有百分之二十六。

高盛引述調查的受訪者，約百分之八十來自離岸市場，其中百分之四十位於中國大陸以外的亞洲地區，百分之十八在美國，百分之二十在歐洲。

針對人民幣後續走勢的影響，高盛經濟學家表示，投資者預計此次會晤帶來的事件驅動型上漲空間有限。百分之五十七的受訪者預計，在習近平訪美後的一個月內，人民幣升值步伐將大致保持不變；百分之三十一受訪者預計人民幣兌美元的升值速度將放緩。

在大陸股市部分，離岸投資者對大陸股票相對更加看漲，百分之四十六的離岸受訪者預計，習近平訪美一個月後大陸股市將溫和上漲，相比之下，在岸受訪者的這一比例為百分之三十八。

川習會前，中方也加大對美國採購，路透近日報導，有陸貿易商採購一百萬噸美國大豆後，本銷售季大陸採購美國大豆的總量接近一千三百萬噸，超過華府所稱北京承諾截至二○二八年每年採購二千五百萬噸目標的一半；緊接著中國燃氣再與美國維吉公司簽署二十年液化天然氣（ＬＮＧ）採購合約，自二○三○年起，每年將採購五十萬噸美國液化天然氣。