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高價月餅消失 窺陸經濟現狀

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
9月16日，中秋節將至，在河北省石家莊市槁城區九門回族鄉黃莊村一家月餅生產企業車間內，工人趕製月餅。中新社
9月16日，中秋節將至，在河北省石家莊市槁城區九門回族鄉黃莊村一家月餅生產企業車間內，工人趕製月餅。中新社

中秋節將至，從每年月餅禮盒的售價，也能一窺大陸經濟現狀。山東《半島都市報》報導，商家稱，今年人民幣二百元（約台幣九百四十元）以上就不好賣了。

一名月餅經銷商羅女士表示，今年的月餅人民幣一百元（約台幣四百七十元）以下的最好賣，二百元以上就不好賣了，一些月餅品牌也不見了，很多月餅企業產能達不到只能轉行或關閉，銷量預估會比去年下降逾百分之二十。

深圳新聞網日前實地走訪深圳天虹sp@ce超市沙河店則看到，有人民幣六十九元、九十九元的促銷款月餅禮盒，但更多禮盒集中在一六八元、一八八元、一九八元、二○八元、二四八元、二六八元、二八八元、三一九元、三二八元等價位，甚至有售價四九八元的產品，但沒有超過五百元（約台幣二千三百五十元）的盒裝月餅。

深圳新聞網指，五百元近年來已成為大陸月餅市場一道較為明顯的價格分界線。在京東以「月餅」為關鍵詞查詢，售價大致從五十九點九元至三七三元不等，其中百餘元產品最為集中，基本未見五百元以上商品。

大陸月餅價格最瘋狂的年代大約在二○○三年至二○一二年這十年間，當時不少業者靠奢華包裝、跨界搭售把月餅推升至令人咋舌的價位。

例如，二○○四年天津就曾出現標價人民幣九萬九千九百九十九元的「純金至尊中華圓月」月餅，中間鑲嵌五百克純鈦金「月餅」，直接把食品做成貴金屬擺件；同年鄭州也有業者推出「寶石月餅」，售價人民幣八千元，號稱禮盒鑲嵌各類寶石。

當時，人民幣千元級月餅禮盒成為大陸月餅市場的常態，萬元級產品也屢見不鮮。昆明甚至出現一款標價人民幣卅一萬元的月餅，禮盒直接搭售一套一百多平方公尺的住房，把月餅變成房產營銷的「附屬贈品」。

不過，二○二二年六月，大陸國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局聯合發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，對單價超過人民幣五百元的盒裝月餅實行重點監管，並禁止使用貴金屬、紅木等貴重材料製作月餅禮盒包裝，高價月餅禮盒逐漸銷聲匿跡。

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