空中巴士在陸第2條總裝線 交付首架飛機

空中巴士（Airbus）在大陸第二條Ａ三二○系列飛機總裝線十六日正式交付首架飛機，這架Ａ三二○ｎｅｏ由東方航空接收營運。空巴表示，天津第二條總裝線投入運作後，將有助提升Ａ三二○系列飛機產能，以滿足大陸及全球市場需求。

據新華社，空巴天津Ａ三二○系列飛機總裝線自二○○八年投入運營以來，已累計完成總裝並交付超過八百架Ａ三二○系列飛機。ＩＴ之家報導，天津第二條總裝線於去年十月二十二日正式啟用，空巴首席執行官佛喜當時表示，新總裝線將為空巴二○二七年Ａ三二○系列飛機全球月產能提升至七十五架的目標提供支撐。

新浪財經引述津雲報導，空巴民用飛機業務項目和服務執行副總裁穆恩表示，天津第二條總裝線，對實現A三二○系列飛機全球月產能提升至七十五架的目標至關重要，也可為空巴因應市場需求提供產能保障。

目前空巴在全球共有十條總裝線，其中四條位於德國漢堡、二條位於法國圖盧茲、二條位於美國莫比爾、二條位於大陸天津。據空巴最新發布的「全球航空市場預測」，未來二十年大陸將需要八八三○架新客機，占同期全球新客機總需求四萬二○六○架的百分之二十以上。

未來是否會在總裝線引入其他機型？空巴全球高級副總裁、空巴中國首席運營官柏舒曼表示，除Ａ三二○總裝外，目前空巴在天津也有寬體機完成和交付中心。當地的生產極大程度上取決於大陸市場的需求；向大陸客戶交付Ａ三二○是空巴中國目前最重要的事。

談及大陸供應鏈的發展情況，柏舒曼表示，過去十至十五年，大陸供應鏈所占的份額起初相對較小，隨著不斷發展至今份額已經很大了，且仍在不斷上升。柏舒曼說，空巴對大陸的合作夥伴非常滿意，未來希望大陸市場能給空巴提供在價格和品質上具有競爭力的產品。

截至八月底，大陸近三十家航空公司共營運二三七○架空巴民用飛機，市場份額超過百分之五十。其中，東航營運的空巴機隊包括三九三架Ａ三二○系列、五十六架Ａ三三○系列及二十架Ａ三五○-九○○客機。