快訊

「安盛」綠能投資、日本和牛…8年吸金逾6億元 負責人漏夜訊問

聽新聞
0:00 / 0:00

出生銳減 陸多地教師招聘計畫收縮

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。聯合報系資料照
大陸出生人口銳減，新學期開始，廣州多個區傳出眾多合約制教師遭解聘。聯合報系資料照

大陸出生人口銳減，多地教師招聘計畫近年收縮，廣東廣州市的黃埔、海珠、番禺、花都等區的多位合約制教師，近期在社交媒體抱怨被學校解聘，有校方直言因「生源減少」，引發關注。大陸國家衛生健康委主任雷海潮十四日表示，將進一步營造生育友好環境，強調大陸未來仍有比較充裕的勞動力資源。

據統計，大陸人口在二○二二年首度出現人口負增長（比前一年減少約八十五萬人），隨後在 二○二三年、二○二四年、二○二五年持續負增長。

財新網報導，出生人口銳減對教育系統及教師職位的衝擊，正從中小城市向一線城市蔓延。

九月開學季，供職於廣州黃埔區一間小學的編制外合約制教師張躍，沒有等來開學通知。合約尚未到期的他被校方解聘，理由是「學校生源減少」。隨著出生人口減少，廣州小學新生入學人數已於二○二三年達高峰後逐年下降。

全大陸多地教師招聘計畫近年紛收縮，以湖北省為例，今年該省公開招聘中小學教師二千七百四十名，相較二○二五年的五七九九名減少約百分之五十二點八。江西省中小學教師二○二六年公開招聘一千一百九十名，這個數字在二○二三年是七八二一名。

雷海潮在大陸國新辦「開局起步『十五五』」系列記者會上表示，大陸人口總量十四點○五億，雖然近四年人口出現負增長，但人口大國基本面沒改變。新出生人口近年有所下降，但維持八百萬左右數量級，未來仍然有比較充裕的勞動力資源。

他說，要進一步營造生育支持的友好環境，降低家庭生育養育教育成本。要積極宣傳婚育觀，抵制消極婚育觀。

二○一七年，大陸「二孩」政策落地一年後，廣州當年戶籍出生人口達二十點一萬人，創新高。為因應即將到來的小學學齡人口入學高峰，自二○二一年起，廣州多區教育局開啟大規模教師招聘、爭搶優質師資。據羊城晚報當時報導，二○二一年暑假，業界預估廣州中小學集中招聘的非編制教師規模超過二千人。這一趨勢持續至二○二三年。以黃埔區為例，二○二一至二○二三年，該區累計招錄二四八二名員工制編外教師。

教師 廣東 廣州

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經濟日報社論／少子化正掏空台灣的國力

人口探底／少子化衝擊 各國拚生育也拚「少人化」轉型

中國多所大學財政壓力下要過緊日子 教師降薪受矚

教師荒開學首周9成教師超鐘點 教育部公布7措施：中央和地方共同努力

相關新聞

出生銳減 陸多地教師招聘計畫收縮

大陸出生人口銳減，多地教師招聘計畫近年收縮，廣東省廣州市的黃埔、海珠、番禺、花都等區的多位合約制教師，近期在社交媒體抱怨被學校解聘，有校方直言因「生源減少」，引發關注。大陸國家衛生健康委主任雷海潮十四日表示，將進一步營造生育友好環境，強調大陸未來仍有比較充裕的勞動力資源。

空中巴士在陸第2條總裝線 交付首架飛機

空中巴士（Airbus）在大陸第二條Ａ三二○系列飛機總裝線十六日正式交付首架飛機，這架Ａ三二○ｎｅｏ由東方航空接收營運。空巴表示，天津第二條總裝線投入運作後，將有助提升Ａ三二○系列飛機產能，以滿足大陸及全球市場需求。

川習會評估 高盛：中美貿易料有進展

大陸國家主席習近平預計於二十四日訪美，外界關注川習會給市場帶來的效應。高盛預計，中美關係將維持一種「受管控但仍脆弱」的緩和狀態，雙方可能達成一些針對性協議，但不太可能實現更廣泛的雙邊關係重置。該行引用投資者調查顯示，認為貿易是最有可能取得實質性進展領域。

高價月餅消失 窺陸經濟現狀

中秋節將至，從每年月餅禮盒的售價，也能一窺大陸經濟現狀。山東《半島都市報》報導，商家稱，今年人民幣二百元（約台幣九百四十元）以上就不好賣了。

對俄免簽 綏芬河公路口岸客流增3成

十五日，首班進境客車緩緩駛入綏芬河公路口岸，俄羅斯六歲男孩季馬第一次隨家人來到中國大陸，在海關人員引導下，幾分鐘內便完成全部通關手續。很多俄羅斯旅客也搭乘早班車入境，開啟旅遊、購物、商務合作等行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。