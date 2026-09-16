華為《智慧世界2035》報告預測Token消耗量將增長10萬倍

華為16日發表《智慧世界2035》最新報告，首次提出通往智慧世界的十大關鍵命題，並預測到2035年，全球年度Token消耗量將增長10萬倍，其中智慧體流量占比超過90%，對算力、網路和雲提出了遠超傳統互聯網應用的要求。

面向產業未來，華為發出五大倡議，呼籲以長期主義、以人為本、科技向善、開放合作與系統思維，推動技術創新轉化為產業進步。

華為16日舉辦「以行動，至未來」探索智慧世界系列報告線上發表會，正式發表《智慧世界2035：從願景到行動》與《全球數智化指數（GDII）2026》兩大研究成果。

其中，繼2024年勾勒趨勢圖景、2025年發布十大技術趨勢之後，《智慧世界2035》報告首次提出通往智慧世界的十大關鍵命題，系統回應Agentic AI時代的核心挑戰，為產業界提供從願景到行動的攻關圖譜。

當前，AI正從數位世界走向物理世界，從單點工具深入生產與社會運行的核心環節，重構產業底層邏輯，加速行業變革。

華為副董事長、輪值董事長汪濤指出，Agentic AI是這場變革的核心變數。AI改寫生產方式、競爭要素及產業形態，必然面臨一系列關鍵命題。方向已然清晰，願景落地更需堅實的行動。《智慧世界2035：從願景到行動》正是圍繞這些命題展開的系統探索—從當前AI革命帶來的關鍵變化切入，剖析背後的核心挑戰，進而提出面向Agentic AI時代的行動建議：構建智慧基礎設施，重塑用戶體驗與生產模式。

報告指出，Agentic AI正推動數位世界從「以應用為中心」走向「以智慧體為中心」。智慧體持續感知環境、自主推理決策、動態調用工具、即時與人交互，每一步都伴隨著Token的大規模生成與高頻流轉。

圍繞這一判斷，報告凝練出十大關鍵命題與研究方向：

1、構建具備自主認知與全域通用能力的AGI，走向物理世界是AGI形成的必由之路，需在語言智慧、具身智慧、科學智慧等多個方向協同推進。

2、算力集群規模百倍提升，智慧體任務成本千倍下降，計算架構從單晶片算力轉向以超節點為核心的Token高轉換效率體系。

3、構建因果準確、溯源可信的新型存儲與記憶系統，推動從資料向知識與記憶演進。

4、 AI全面融入通信系統，構建以體驗為中心的智慧聯接底座。

5、 深耕韜定律下的晶片設計方法與工具，以「時間縮微」替代「幾何縮微」，支撐時延與能效協同優化，實現半導體產業持續演進。

6、從駕馭環境到自主演進，Agent OS成為智慧體原生技術底座，其核心能力可概括為（協同力×執行力×記憶力×連接力）^演進力。

7、定義無感適配、全域隨行的終端智慧新形態，讓智慧服務跨越設備與場景持續伴隨。

8、實現智慧駕駛的自我學習與極致安全，推動汽車從交通工具向移動具身智慧體演進。

9、攻克供電與散熱難題，支撐AIDC走向更大算力規模。

10、面向自主Agent的安全與隱私保護，為智慧世界築牢可信可控的安全底座。

圍繞上述命題，面向Agentic AI時代，需構建以Token為核心的「生產—運載—應用—防護」全鏈路智慧基礎設施：以超節點與開放生態提升Token生產效率，以智慧聯接底座保障Token高效流動，以Agentic原生雲平臺加速AI行業落地，最終讓Token轉化為可感知的智慧服務，重塑個人用戶體驗與企業生產模式。

會上，同步發表由華為跟北京清華大學經濟學研究所撰寫的《全球數智化指數（GDII）2026》，旨在為智慧經濟發展提供路徑參考。該報告彙聚經濟學、社會學、ICT產業及學術界等多領域專家智慧。

報告預測，未來五年人工智慧將累計創造超27兆美元經濟價值，全球數智基礎設施投資加速，複合年增長率達19.14%，到2030年將超過4兆美元，為智慧經濟持續擴張提供堅實底座。