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陸記憶體加速追趕 韓半導體協會：NAND差1年 DRAM差2年 HBM縮小至3年

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸記憶體業者加速追趕南韓龍頭，南韓半導體產業協會稱，大陸NAND、DRAM及HBM技術分別落後約1年、2年及3年。 圖／取自長鑫存儲官網
大陸記憶體業者加速追趕南韓龍頭，南韓半導體產業協會稱，大陸NAND、DRAM及HBM技術分別落後約1年、2年及3年。 圖／取自長鑫存儲官網

大陸記憶體晶片業者與南韓龍頭廠商的技術落差正在快速收窄，部分產品已進入追趕階段。陸媒報導，南韓半導體產業協會首次量化相關差距，目前大陸NAND閃存約落後1年、DRAM約2年，HBM約3年，較過去約5年的差距縮短。

據快科技報導，NAND方面，三星和SK海力士2025年開始量產300層NAND，長江存儲同期量產270層，預計2027年提升至400層，與三星和SK海力士的差距收窄至1年左右。

DRAM方面，三星和SK海力士2023年開始量產DDR5，長鑫存儲2025年跟上，差距約2年。長鑫存儲已量產LPDDR5X，並啟動LPDDR6生產。

相較之下，HBM目前仍是大陸與南韓業者差距最大的領域，大陸HBM目前落後約3年。長鑫存儲剛啟動HBM3E模組試產，良率約25%，在TSV矽穿孔製程上仍面臨挑戰。

在HBM製造方案上，長鑫存儲採用長江存儲X-Stacking 3D NAND方案，在G4製程上構建HBM3E堆疊，不依賴傳統微凸塊，而是利用長江存儲的銅銅混合鍵合技術，縮短堆疊DRAM層之間的電路路徑。快科技稱，這一架構可讓長鑫存儲和長江存儲無需EUV光刻機製造具競爭力的HBM產品。

除製程追趕，長鑫存儲也持續擴大產能。長鑫存儲正擴張至月產30萬片晶圓，透過三座月產約10萬片的300mm DRAM晶圓廠在今年底達成目標，2026年底還將擁有月產5萬片的HBM專用產能。上海和合肥各建一座新廠，建成後總產能將提升至月產60萬片，快科技稱有望在2030年按產量超越美光。

長江存儲產能預計2027年初達到月產30萬片，部分用於LPDDR；兩座新廠2027年投產後，2028年總產能將達月產45萬至50萬片，三星到2027年底NAND產能為月產35萬片。

製程技術上，長鑫存儲正在G4 DRAM製程和LPDDR5X產品應用HKMG（高K金屬閘極）技術，以氧化鉿（HfO₂）替代傳統矽基絕緣材料，降低漏電和廢熱，提升能效並為更高頻率鋪路。HKMG的應用意味著長鑫存儲即將從1z節點向1a節點過渡，下一代15nm G5 DRAM製程已在開發中。

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