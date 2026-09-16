商業化信心高漲！陸箭元科技完成B輪融資 估值有望晉身獨角獸

大陸首家完成不鏽鋼火箭海上飛行回收試驗的商業火箭公司箭元科技宣佈完成B++輪融資，過去半年累計融資總額超過23億元。此外，有陸媒消息指出，箭元科技估值已經超過獨角獸水平。表明資本市場對中國商業航天從技術驗證邁向規模經濟的信心正在空前高漲。

獨角獸通常指成立時間不超過10年、私募和公開市場估值超過10億美元的未上市企業。如果估值超過100億美元，則被稱為「超級獨角獸」。

據箭元科技官方微信公眾號16日消息，B系列融資由IDG資本、混沌投資、杭州資本、崧源創投等聯合領投，和達投資、嶺瀾資本、華福資本等機構跟投，九智資本、天問時代、錦沙資本等老股東持續加註。本輪融資將重點用於首飛任務保障、回收復用驗證和商業化交付能力建設。

據悉，公司元行者一號將於2026年底具備首飛條件，首飛後公司將轉入後續批量交付，預計2027年年內啓動商業化發射服務。

箭元科技元行者一號是大陸首家採用全不鏽鋼箭體、液氧甲烷推進劑，瞄準「筷子夾」捕獲回收。該型火箭將在2026年底同步申報發射許可，擇機實施首次入軌發射，並同步開展一子級回收驗證。如果成功，將大幅壓低中國進入太空的門檻。

在回收能力上，箭元選擇分階段驗證，元行者一號首飛先實施海上濺落回收，繼續驗證一級精確制導、減速和懸停等核心能力，隨後向捕獲回收迭代。

另一方面，傳統一次性火箭發射成本高達每公斤人民幣7.5萬元，已成為制約太空經濟爆發的瓶頸。元行者一號按設計可重複使用20次，目標將發射價格降至每公斤不高於2萬元。此極具顛覆性的成本優勢，不僅將直接滿足中國星網、千帆星座等每年數百顆低軌衛星的密集組網需求，更將打開太空旅遊、太空製造等兆級新興市場的大門。