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美債動盪...境外機構連四月增持中國國債

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
據中債登公布最新數據計算，8月境外機構增持中國國債約人民幣16億元，為連續第四個月增持。新華網
據中債登公布最新數據計算，8月境外機構增持中國國債約人民幣16億元，為連續第四個月增持。新華網

據中債登公布最新數據計算，8月境外機構增持中國國債約人民幣16億元，為連續第四個月增持，持有規模升至近2.03兆元；政策性銀行債則小幅增持約人民幣6億元。在美債動盪下，中國國債成全球資本動盪中避風港作用顯現。

一段時間以來，發達市場債券經歷劇烈震盪，‌10年期美債收益率已升破5%，最高觸及5.045%，創2007年以來新高。‌這是2023年10月以來首次突破這一關口，主要受通膨韌性、財政壓力以及聯準會升息預期共同推動。此外，德國和法國10年期國債收益率已分別升至2011年、2008年以來最高水平；英國30年期借貸成本逼近30年來高位。

與之形成鮮明對比的是，新興市場資產表現更為穩健。據彭博9月初匯總最新數據顯示，今年以來新興市場本幣債券回報率已達3.6%，而同期美國國債與歐洲國債反而下跌約0.6%。這讓注重多元布局、風險分散的境外機構青睞新興市場債券。

在本輪「東進」的資金流中，中國債券的角色愈發突出。最直觀的對照來自中美利差。彭博9月2日報導指出，當日亞洲交易時段美國10年期國債收益率一度升至4.81%、創近三年來新高，而同期中國國債收益率穩定在1.69%。二者利差擴大至312個基點，逼近去年初約315個基點的歷史高位。

利差擴大反應兩條截然不同的貨幣政策路徑：美聯準會為應對持續通膨而面臨升息壓力，中國則維持低利率以支撐經濟復甦。

盛寶銀行首席投資策略師查魯‧查納納（Charu Chanana）表示，在歐洲央行、日本央行等其他全球主要央行紛紛升息之際，中國的利率周期正日益與美國、歐洲和日本形成分化，因此對全球投資組合而言，中國國債仍能發揮分散風險的作用。

國債 美債 債券

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