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空巴在陸第2條總裝線交付首架飛機 稱考察具競爭力供應商

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
空中巴士位在天津第2條A320系列飛機總裝線16日正式交付首架飛機，由中國東方航空接收營運。圖／取自央視新聞
空中巴士位在天津第2條A320系列飛機總裝線16日正式交付首架飛機，由中國東方航空接收營運。圖／取自央視新聞

空中巴士（Airbus）在大陸第2條A320系列飛機總裝線16日正式交付首架飛機，這架A320neo由中國大陸的東方航空接收營運。空巴表示，天津第2條總裝線投入運作後，將有助提升A320系列飛機產能，以滿足大陸及全球市場需求。

據新華社，空巴天津A320系列飛機總裝線自2008年投入運營以來，已累計完成總裝並交付超過800架A320系列飛機。IT之家報導，天津第2條總裝線於2025年10月22日正式啟用，空巴首席執行官佛喜（Guillaume Faury）當時表示，新總裝線將為空巴2027年A320系列飛機全球月產能提升至75架的目標提供支撐。

新浪財經引述津雲報導，空巴民用飛機業務項目和服務執行副總裁穆恩（Philippe Mhun）表示，天津第2條總裝線，對實現A320系列飛機全球月產能提升至75架的目標至關重要，也可為空巴因應市場需求提供產能保障。

目前，空巴在全球共有10條總裝線，其中4條位於德國漢堡、2條位於法國圖盧茲、2條位於美國莫比爾、2條位於大陸天津。據空巴最新發布的「全球航空市場預測」，未來20年大陸將需要8,830架新客機，占同期全球新客機總需求42,060架的20%以上。

澎湃新聞提到，未來是否會在總裝線引入其他機型？空巴全球高級副總裁、空巴中國首席運營官柏舒曼（Erik Buschmann）表示，除了A320的總裝之外，目前空巴在天津也有寬體機完成和交付中心。本土的生產極大程度上取決於中國市場的需求，因此，向中國客戶交付A320是空巴中國目前最重要的事項。他稱，新總裝線交付首架飛機，是「中國與歐洲長期夥伴關係、共同成就和共享成功的生動證明」。

談及中國供應鏈的發展情況，柏舒曼表示，過去10至15年，中國供應鏈所占的份額起初相對較小，隨著不斷發展至今份額已經很大了，且仍在不斷上升。

柏舒曼進一步指，「空巴對中國的合作夥伴非常滿意，未來希望中國市場能給空巴提供在價格和質量上具有競爭力的產品」，「我們會探索中國市場上更多新的技術、新的供應商，考量是否可以納入到空巴的工業體系中。基於現有增產的目標，空巴目前正在考察中國市場上有沒有更具有競爭力的飛機部件系統以及機身段的供應商，未來對合作機會持開放的態度。」

據了解，截至8月底，大陸近30家航空公司共營運2,370架空巴民用飛機，市場份額超過50%。其中，東航營運的空巴機隊包括393架A320系列、56架A330系列及20架A350-900客機。

截至8月底，中國東方航空營運的空巴機隊包括393架A320系列、56架A330系列及20架A350-900客機。圖／取自人民日報
截至8月底，中國東方航空營運的空巴機隊包括393架A320系列、56架A330系列及20架A350-900客機。圖／取自人民日報

空巴目前在全球共有10條總裝線，其中2條位於大陸天津，第2條總裝線將有助提升A320系列飛機產能。圖／取自央視新聞
空巴目前在全球共有10條總裝線，其中2條位於大陸天津，第2條總裝線將有助提升A320系列飛機產能。圖／取自央視新聞

空巴 飛機 競爭力

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