快訊

「AI機會像天上掉金子」手快才接得到 彭博盤點川湖等7家隱形贏家

外出帶傘！4縣市大雨特報 恐一路下到明天

昔日親手打公文 林國春控蘇貞昌靠權勢補辦護照還無情趕走尤清

聽新聞
0:00 / 0:00

潘功勝談貨幣政策框架轉型 淡化對貸款等數量目標關注

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
《求是》雜誌16日刊發中國人民銀行行長潘功勝署名文章，他表示將持續推進貨幣政策框架轉型，淡化對貸款等數量目標的關注，更加注重發揮利率調控作用。路透
《求是》雜誌16日刊發中國人民銀行行長潘功勝署名文章，他表示將持續推進貨幣政策框架轉型，淡化對貸款等數量目標的關注，更加注重發揮利率調控作用。路透

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日表示，「十五五」時期中國經濟金融發展環境面臨深刻複雜變化，將持續推進貨幣政策框架轉型，淡化對貸款等數量目標的關注，更加注重發揮利率調控作用；同時要加強利率政策執行和監督，持續整治金融業「內捲式」競爭及資金空轉，並推動金融市場基礎設施互聯互通，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。

中共中央機關雜誌《求是》16日刊發潘功勝所撰的署名文章，該文題為「深刻認識中國金融結構變遷 提升金融服務實體經濟適配性」。

潘功勝在文中表示，要持續推進貨幣政策框架轉型，構建科學穩健的貨幣政策體系，不斷優化貨幣政策中間變量，淡化對數量目標的關注，特別是對貸款單一渠道的關注，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，更加注重發揮價格型調控的作用，健全市場化的利率形成、調控和傳導機制。

潘功勝表示，要完善短端利率調控機制，進一步優化完善政策利率及配套制度建設，增強央行政策利率的作用；完善存貸款利率定價，為經營主體提供更多的貸款定價基準選擇；加強利率政策執行和監督，持續整治金融業「內卷式」競爭、資金空轉。

文章指出，金融總量增速趨緩，有利於保持宏觀槓桿率基本穩定。融資市場由供給約束轉向需求約束，有效融資需求能夠得到充分滿足，社會融資條件仍是相對寬鬆的。對此，要平衡好短期和長期的關係，避免金融總量增長超過實體經濟需要，造成資金空轉淤積，進一步推升宏觀槓桿率，導致落後產能和低效企業難以出清，影響經濟效率。

另，潘功勝提到，2013年以前，中國新增間接融資占社會融資規模增量的比重在80%以上，基本都由貸款構成；2025年社會融資規模增量35.6兆元人民幣，其中企業債券、政府債券和股票融資合計占比約47%，首次超過貸款。

潘功勝認為，在經濟結構轉型背景下，加快發展金融市場，是金融業自身轉型和高質量發展的必然要求。未來一段時間，中國銀行體系仍將占有較大比重，但隨著經濟結構轉型、經濟創新更趨活躍、經濟活動複雜程度上升，需要更加注重直接融資與間接融資協調發展，完善金融機構、金融市場、金融產品體系結構，更好發揮金融市場功能。

潘功勝並提出四方面優化金融結構，包括持續推進貨幣政策框架轉型、強化政策協同配合、聚焦服務經濟結構轉型升級需要，以及健全宏觀審慎管理體系；另要推動金融市場基礎設施互聯互通，統籌發展離岸人民幣市場，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。

貨幣政策 大陸央行 央行 香港

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

重塑台灣中小企業融資版圖：兼顧秩序與創新的融資租賃業發展策略

中國工銀機密文件曝光！海外分行成戰略融資樞紐 踩洗錢紅線、提供金援

陸銀行上半年零售貸款縮水 個貸不良率續承壓

李家超公布香港首個五年規劃 聚焦「四中心一高地」

相關新聞

全家「外逃」傳聞聲中 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會

在近日「任正非一家人驚傳失聯、疑似外逃」的傳聞聲中，華為創辦人任正非的女兒姚安娜（從母姓）14日公開現身優酷新節目《非遺之城．守護季》在北京郡王府舉行的定檔記者會，姚安娜隨後也在個人微博分享她出席這場記者會及在郡王府拍攝的一組相片。

潘功勝談貨幣政策框架轉型 淡化對貸款等數量目標關注

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日表示，「十五五」時期中國經濟金融發展環境面臨深刻複雜變化，將持續推進貨幣政策框架轉型，淡化對貸款等數量目標的關注，更加注重發揮利率調控作用；同時要加強利率政策執行和監督，持續整治金融業「內捲式」競爭及資金空轉，並推動金融市場基礎設施互聯互通，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。

雷軍「踢館」？ 踹宇樹機器人這部位 被笑「不講武德」

小米集團創始人雷軍14日到訪杭州宇樹科技，在創始人王興興陪同下觀看人形機器人表演，雷軍更現場踹機器人「過招」，而宇樹機器人受衝擊之後仍穩穩站著。當天現場還有機器人主動向小米展車揮手打招呼，雷軍則贈送一整車的小米汽車合金車模作為伴手禮，隨後他並轉往嗶哩嗶哩上海總部與董事長陳睿會面。

平陸運河通航 西南出海縮短560公里 物流成本最高降30%

平陸運河16日正式建成通航。平陸運河航區15日正式對外公布，運河內河段自起點至河海分界，即廣西南寧橫州市平塘江口至G75蘭海高速欽江大橋，暫定為「內河B級航區」。這標誌著新中國成立以來，第一條國家層面統籌建設的通江達海運河的航區體系全面確立。

中國捐贈嫦娥6號月壤樣品 聯合國永久展出

中國國家航天局14日在維也納聯合國總部舉行嫦娥6號月壤樣品贈送儀式，局長單忠德代表中國政府與聯合國簽署月壤贈送協議，並與聯合國維也納辦事處總幹事朱馬、外空司司長霍拉─邁尼共同為月壤樣品揭幕。這批由嫦娥6號從月球背面採集並帶回地球的樣品，將在維也納聯合國總部永久展出。

李家超公布香港首個五年規劃 聚焦「四中心一高地」

香港行政長官李家超16日在立法會公布香港首個五年規劃及2026年施政報告。港媒報導，香港五年規劃提出「四中心一高地」，包括國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心、國際創新科技中心，以及國際高端人才集聚高地，並提出構建「三大創科園區、五大研發機構」創科格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。