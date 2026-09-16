潘功勝談貨幣政策框架轉型 淡化對貸款等數量目標關注

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝近日表示，「十五五」時期中國經濟金融發展環境面臨深刻複雜變化，將持續推進貨幣政策框架轉型，淡化對貸款等數量目標的關注，更加注重發揮利率調控作用；同時要加強利率政策執行和監督，持續整治金融業「內捲式」競爭及資金空轉，並推動金融市場基礎設施互聯互通，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。

中共中央機關雜誌《求是》16日刊發潘功勝所撰的署名文章，該文題為「深刻認識中國金融結構變遷 提升金融服務實體經濟適配性」。

潘功勝在文中表示，要持續推進貨幣政策框架轉型，構建科學穩健的貨幣政策體系，不斷優化貨幣政策中間變量，淡化對數量目標的關注，特別是對貸款單一渠道的關注，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，更加注重發揮價格型調控的作用，健全市場化的利率形成、調控和傳導機制。

潘功勝表示，要完善短端利率調控機制，進一步優化完善政策利率及配套制度建設，增強央行政策利率的作用；完善存貸款利率定價，為經營主體提供更多的貸款定價基準選擇；加強利率政策執行和監督，持續整治金融業「內卷式」競爭、資金空轉。

文章指出，金融總量增速趨緩，有利於保持宏觀槓桿率基本穩定。融資市場由供給約束轉向需求約束，有效融資需求能夠得到充分滿足，社會融資條件仍是相對寬鬆的。對此，要平衡好短期和長期的關係，避免金融總量增長超過實體經濟需要，造成資金空轉淤積，進一步推升宏觀槓桿率，導致落後產能和低效企業難以出清，影響經濟效率。

另，潘功勝提到，2013年以前，中國新增間接融資占社會融資規模增量的比重在80%以上，基本都由貸款構成；2025年社會融資規模增量35.6兆元人民幣，其中企業債券、政府債券和股票融資合計占比約47%，首次超過貸款。

潘功勝認為，在經濟結構轉型背景下，加快發展金融市場，是金融業自身轉型和高質量發展的必然要求。未來一段時間，中國銀行體系仍將占有較大比重，但隨著經濟結構轉型、經濟創新更趨活躍、經濟活動複雜程度上升，需要更加注重直接融資與間接融資協調發展，完善金融機構、金融市場、金融產品體系結構，更好發揮金融市場功能。

潘功勝並提出四方面優化金融結構，包括持續推進貨幣政策框架轉型、強化政策協同配合、聚焦服務經濟結構轉型升級需要，以及健全宏觀審慎管理體系；另要推動金融市場基礎設施互聯互通，統籌發展離岸人民幣市場，鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位。