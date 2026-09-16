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李家超公布香港首個五年規劃 聚焦「四中心一高地」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
香港行政長官李家超16日在立法會公布香港首個五年規劃，提出「四中心一高地」，並將國際創新科技中心及高端人才集聚列為發展重點。圖／截自香港政府立法會YT直播
香港行政長官李家超16日在立法會公布香港首個五年規劃，提出「四中心一高地」，並將國際創新科技中心及高端人才集聚列為發展重點。圖／截自香港政府立法會YT直播

香港行政長官李家超16日在立法會公布香港首個五年規劃及2026年施政報告。港媒報導，香港五年規劃提出「四中心一高地」，包括國際金融中心、國際航運中心、國際貿易中心、國際創新科技中心，以及國際高端人才集聚高地，並提出構建「三大創科園區、五大研發機構」創科格局。

據香港經濟日報，香港政府將用好全國重點實驗室及InnoHK創新香港平台等資源，建設河套深港科技創新合作區香港園區、新田科技城、科學園及數碼港，形成香港「北中南」三大創科園區發展格局。其中，河套深港科技創新合作區香港園區和新田科技城將推動上、中、下游協同發展，構建涵蓋研發、轉化、中試、量產的全鏈條產業生態圈。

研發機構方面，政府將推進建設香港生產力促進局、香港應用科技研究院、香港微電子研發院、香港人工智慧研發院及生命健康研發院等五大研發機構。

同時，香港將促進傳統產業利用創科升級轉型，鞏固食品加工、精密製造等傳統優勢產業基礎；並壯大生命健康、人工智慧與機器人、微電子、先進製造等新興產業，加快培育航天科技、海洋科技、低空經濟等領域的產業化發展。

在未來產業布局，港府提出布局量子科技、具身智慧等應用場景。香港將以微電子研發院為基礎構建微電子生態圈，全面推進「人工智慧＋」，提升算力基礎設施布局，支持中小企業加快應用人工智慧。

另據大公文匯網，香港首個五年規劃共七篇28章，約6萬字。規劃提出北部都會區五年住宅落成量7萬個單位，零碳能源在發電燃料組合中所占比率提升至30%；本地創新活動總開支占GDP力爭達至3%，製造及新型工業產業增加價值占GDP比重力爭達至5.5%。

規劃提出，要深化北部都會區與大灣區合作，全速推進北都大學城、科技及產業樞紐建設，形成「南金融、北創科」的新產業空間格局，深度融入粵港澳大灣區。

李家超說，「十五五」時期是香港主動適應時代潮流，鞏固提升自身優勢、培養發展新動能、實現經濟社會高質量發展的戰略機遇期，是香港抓住機遇建設更加美好家園的關鍵五年。香港享有「一國兩制」下背靠「祖國」、聯通世界的優勢，制度優勢根基深厚，堅持奉行自由開放的經濟體系，資金、貨物、人員、資訊自由流動，擁有國際化營商和投資環境。

李家超表示，要確保香港長期繁榮穩定，必須充分發揮香港既有優勢，並加快發展新質生產力。金融是香港根本和最大優勢，必須鞏固和提升香港國際金融中心地位，同時鞏固提升國際航運中心、國際航空樞紐及國際貿易中心地位，以香港所長服務國家所需。

香港行政長官李家超16日在立法會公布香港首個五年規劃。圖／截自香港政府立法會YT直播
香港行政長官李家超16日在立法會公布香港首個五年規劃。圖／截自香港政府立法會YT直播

香港 李家超 高地

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