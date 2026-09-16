美指陸AI企業「工業規模」蒸餾 陸官媒批科技霸權：AI不是大國專利

美國國家安全局、聯邦調查局及網路安全和基礎設施安全局日前指控中國大陸多家人工智慧（AI）企業以「工業規模」蒸餾技術取得美國AI模型資訊。對此，中共中央黨報人民日報16日刊發評論文章稱稱，AI不是大國的專利，堅決反對美國在AI領域推行科技霸權。

人民日報16日在三版「鐘聲」（意指中國之聲）欄目發表題為「技術問題政治化，美國霸權老套路」的文章提到，近日，美國國家安全局、網路安全與基礎設施安全局、聯邦調查局聯合發布公告，指責中國AI企業對美開展「工業規模」蒸餾，獲取美前沿模型能力，並向美企提出相關防禦措施建議。

文章稱，美方這一指控於事無憑、於法無據，本質是將蒸餾這一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，並在實踐中搞雙重標準，再次暴露其在AI領域推行科技霸權、搞算力壟斷、打壓競爭的一貫邏輯，中方對此堅決反對。

文章說，中方鼓勵開源開放、合作共享，向包括美企在內的全球企業開放開源模型，為相關模型研發提供便利。美企有關模型研發報告也披露，其大量蒸餾中國模型。按照美方的邏輯，美國企業使用蒸餾便是「行業通行做法」，中國企業運用便是「攻擊行為」，這是赤裸裸的雙重標準。

文指，長期以來，美國個別AI企業濫用競爭優勢地位，在用戶協議中設置寬泛的地域限制等霸王條款，試圖將中國等國家的競爭者排除在全球技術生態之外，獨占AI發展紅利。而美方不惜動用國家力量維護科技霸權和算力壟斷，根源在於對自身技術霸權旁落的深層焦慮，奉行的依然是「只能美國獨贏，不能人類共贏」的霸權邏輯。

文中批評，封堵遏制從來阻擋不了科技進步的步伐。人工智慧是人類發展的新領域，不是大國的專利，更不應淪為零和博弈的角鬥場。當前，全球大模型產業正處於技術迭代、風險迭發、成長髮展的關鍵時期。中美作為AI大國，應以積極負責態度處理該領域面臨的挑戰和風險。

文裡也舉出，兩國元首已同意開展AI政府間對話，中方願以平等互利、合作共贏原則，通過對話與美方開展建設性和專業討論，共同推動AI開放、包容、普惠、向善發展。

文末稱，希望美方與中方相向而行，通過對話和溝通管控風險，共同營造開放、平等、公平、非歧視的AI發展環境，推動AI技術造福全人類。但如果美方以打擊蒸餾為名，實施遏壓中國AI企業的行動，損害中方正當合法權益，中方必將堅決採取措施予以反制。