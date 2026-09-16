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全家「外逃」傳聞聲中 任正非女兒姚安娜出席新節目記者會

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
《非遺之城．守護季》由姚安娜（圖左二）繼續擔任「非遺體驗官」。／取自濟南時報
《非遺之城．守護季》由姚安娜（圖左二）繼續擔任「非遺體驗官」。／取自濟南時報

在近日「任正非一家人驚傳失聯、疑似外逃」的傳聞聲中，華為創辦人任正非的女兒姚安娜（從母姓）14日公開現身優酷新節目《非遺之城．守護季》在北京郡王府舉行的定檔記者會，姚安娜隨後也在個人微博分享她出席這場記者會及在郡王府拍攝的一組相片。

《非遺之城》是阿里巴巴集團旗下影音平台「優酷」推出的‌系列文化體驗真人秀節目‌。‌第一季《非遺之城．寶藏季》‌2025年9月24日在優酷播出，由姚安娜擔任「非遺體驗官」，介紹貴州丹寨、重慶榮昌、河南南陽三地的「非遺技藝」（指被列入各級「非物質文化遺產」名錄中的傳統技藝）。

‌第二季《非遺之城．守護季》‌將於本月23日開播，節目橫跨廣東佛山、山東青島與曲阜、福建福州、廣西桂林、江西景德鎮，聚焦香雲紗、孔府菜、瓷器等數十項非遺項目。

根據大陸媒體報導，在14日記者會中，姚安娜分享她跟隨《非遺之城．守護季》從原材料到完整作品，一步步深入體驗非遺技藝，讓她得以放慢節奏，在親手實踐中讀懂傳統手藝背後的智慧。

姚安娜表示，非遺距離年輕人並不遙遠，只是缺少走近它的方式。《非遺之城．守護季》為年輕人搭建起走近非遺、深入實踐的橋梁，讓體驗中的好奇與求知轉化為探索傳統技藝、賦予其當代表達的內在動力。她呼籲要讓更多年輕人參與、體驗、傳播非遺，讓傳統手藝在新時代真正活起來。

現年26歲的姚安娜本名姚思為，是任正非和第二任妻子姚凌之女，2020年從哈佛大學畢業後，2021年進入大陸演藝圈。

姚安娜14日在北京公開現身，讓近日網上盛傳包括姚安娜在內任正非一家十多口「失聯、外逃」的謠言不攻自破。

姚安娜14日也在個人微博分享她出席記者會及在北京郡王府拍攝的一組相片。圖／取自姚安娜個人微博
姚安娜14日也在個人微博分享她出席記者會及在北京郡王府拍攝的一組相片。圖／取自姚安娜個人微博

華為創辦人任正非女兒姚安娜14日出席優酷新節目《非遺之城．守護季》在北京舉行的定檔記者會。圖／取自姚安娜個人微博
華為創辦人任正非女兒姚安娜14日出席優酷新節目《非遺之城．守護季》在北京舉行的定檔記者會。圖／取自姚安娜個人微博

華為創辦人任正非女兒姚安娜（圖右三）14日在北京出席一場記者會，讓近日有關任正非一家人已經「外逃」的謠言不攻自破。圖／取自濟南時報
華為創辦人任正非女兒姚安娜（圖右三）14日在北京出席一場記者會，讓近日有關任正非一家人已經「外逃」的謠言不攻自破。圖／取自濟南時報

任正非 姚安娜 記者會

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