陸個人用AI商機 估1.4兆元

摩根士丹利（大摩）最新報告指出，中國大陸憑藉強大的分發能力和明確的應用場景，引領全球面向個人消費者的人工智慧（2C AI）普及與採用，預估到2030年中國大陸2C AI的可變現整體潛在市場將達到約人民幣3,000億元（約新台幣1.4兆元）。

大摩認為，AI將加速現有行動互聯網的變現進程，鑑於阿里巴巴具備全棧AI能力，它依然是大摩的首選標的。

大摩亦看好騰訊以及垂直領域龍頭例如美團、淘寶等，這些企業的現有產品已經掌握了需求、數據與執行能力，其增量獲客成本低且轉化效果可被衡量。

不過，大摩對百度、騰訊音樂和愛奇藝持更為審慎的態度，因為AI可能會顛覆其核心業務，包括搜尋、音樂以及影片內容創作等。

大摩分析師團隊預計，2030年中國消費者AI可變現市場規模為接近人民幣3,000億元，其中約99%來自廣告和交易佣金，其中交易佣金是絕對主力，對應的商業邏輯是，消費者使用AI輔助決策和購買，經營平台透過商家們的廣告支出及已完成線上自主化交易的佣金變現。

大摩編製的AlphaWise調查樣本中，80%受訪者至少每周在個人生活中使用AI，77%的就業受訪者至少每周在工作中使用AI，報告對應的美國比例均為54%。