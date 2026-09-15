中國鋼鐵業不好過 45家公司連署控產降庫存

華為監事會主席郭平日前表示，華為在人工智慧（AI）時代的核心戰略是「聚焦」，深耕連接與計算領域；對ICT業務及計算領域，華為的目標是成為輝達，核心優勢並非擁有自研大模型，而是支持客戶構建大模型，讓各類大模型能在華為昇騰、鯤鵬、超節點及集群上運行。

2026-09-15 22:16