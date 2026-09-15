中國鋼鐵業不好過 45家公司連署控產降庫存
中國鋼鐵業過度競爭，由中國寶武、鞍鋼、河鋼、首鋼等45家鋼鐵集團發起，中國鋼鐵工業協會（中鋼協）今天發布倡議書，指出當前行業「強供給、弱需求，低價格、弱盈利」困局。
澎湃新聞報導，中鋼協發布「鋼鐵行業全面開展自律控產降庫存的倡議書」，提出三個倡議—嚴格落實產量調控、堅持自律控產降庫存、充分發揮行業價格監督員隊伍作用。
報導指出，三個倡議「實際上對準同一處病灶」，即供給端應該自律剎車。
報導引述中國金融數據服務商「萬得數據服務」（Wind）統計，26家A股鋼鐵樣本公司上半年合計實現營業收入約人民幣5557億元（約新台幣2.6兆），歸屬母公司淨利潤卻不足70億元，其中11家虧損，7家盈利不足3億元。
中鋼協的資料則顯示，上半年重點統計企業利潤總額584億元、年減5.5%，其中鋼鐵主業利潤僅167億元、驟降40%，銷售利潤率低至0.77%。
倡議書指出，中國鋼鐵業已從增量發展階段逐步進入減量優化階段；尤其是2026年以來，行業呈現「強供給、弱需求，低價格、弱盈利」，中國國內鋼材需求延續減弱趨勢，社會庫存、鋼企庫存處於近幾年較高水準，導致鋼材價格震盪下行，鋼鐵主業利潤大幅下滑，企業生產經營面臨較大壓力。
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