快訊

Meta One訂閱服務登台！月費49元起 3大社群平台、AI功能全都能升級

中國鋼鐵業不好過 45家公司連署控產降庫存

中央社／ 上海15日電

中國鋼鐵業過度競爭，由中國寶武、鞍鋼、河鋼、首鋼等45家鋼鐵集團發起，中國鋼鐵工業協會（中鋼協）今天發布倡議書，指出當前行業「強供給、弱需求，低價格、弱盈利」困局。

澎湃新聞報導，中鋼協發布「鋼鐵行業全面開展自律控產降庫存的倡議書」，提出三個倡議—嚴格落實產量調控、堅持自律控產降庫存、充分發揮行業價格監督員隊伍作用。

報導指出，三個倡議「實際上對準同一處病灶」，即供給端應該自律剎車。

報導引述中國金融數據服務商「萬得數據服務」（Wind）統計，26家A股鋼鐵樣本公司上半年合計實現營業收入約人民幣5557億元（約新台幣2.6兆），歸屬母公司淨利潤卻不足70億元，其中11家虧損，7家盈利不足3億元。

中鋼協的資料則顯示，上半年重點統計企業利潤總額584億元、年減5.5%，其中鋼鐵主業利潤僅167億元、驟降40%，銷售利潤率低至0.77%。

倡議書指出，中國鋼鐵業已從增量發展階段逐步進入減量優化階段；尤其是2026年以來，行業呈現「強供給、弱需求，低價格、弱盈利」，中國國內鋼材需求延續減弱趨勢，社會庫存、鋼企庫存處於近幾年較高水準，導致鋼材價格震盪下行，鋼鐵主業利潤大幅下滑，企業生產經營面臨較大壓力。

鋼鐵 庫存 中鋼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中鴻10月內銷盤價出爐 三大品項全漲

陸8月汽車銷售衰退18.5% 預估9月會更慘

引進中國大陸就被偷光…美漿果品牌布局藍莓巿場陷殘酷廝殺

歐盟新制上路 鋼廠利多

相關新聞

華為高層談AI戰略：ICT及計算業務領域 目標是成為輝達

華為監事會主席郭平日前表示，華為在人工智慧（AI）時代的核心戰略是「聚焦」，深耕連接與計算領域；對ICT業務及計算領域，華為的目標是成為輝達，核心優勢並非擁有自研大模型，而是支持客戶構建大模型，讓各類大模型能在華為昇騰、鯤鵬、超節點及集群上運行。

陸8月汽車銷售衰退18.5% 預估9月會更慘

大陸國家統計局公布8月社會消費品零售總額人民幣3兆9,824億元，年增0.4%，其中，汽車類零售額年減高達18.5%，降幅擴大，分析師預估9月降幅還會再擴大。

依託中國速度 恩智浦半導體宣布成立中國機器人創新中心

恩智浦半導體15日宣布正式成立中國機器人創新中心。據悉，中國機器人創新中心將優先支持本地客戶開展機器人系統與方案開發，提供從硬體、軟體到系統架構的一站式技術支持，加速產品從概念驗證到落地的進程。以「中國速度」推動技術驗證、方案創新與產業協同。

陸銀行上半年零售貸款縮水 個貸不良率續承壓

截至2026年6月末，已披露半年報的大陸10家上市股份制銀行個人貸款餘額較年初全部下降，沒有一家實現正增長。其中，信用卡貸款幾乎全線收縮，房貸餘額也在下跌。且部分銀行的餘額收縮並未換來風險指標的改善，有股份行信用卡不良率升至4%以上。顯示零售貸款不良率上升，信用卡仍是承壓重心。

比亞迪：在歐洲銷售的所有產品 最終都將在本地生產

比亞迪副總裁李柯14日在德國漢諾威IAA Transportation 2026運輸展上表示，比亞迪計劃明年向歐洲市場推出首款重型卡車ETT44，並最終在歐洲實現在地化生產。「長期來看，我們在歐洲銷售的所有產品都將在本地生產。」

iPhone 18 Pro「破發」？ 大陸電商最高降價逾4000元

大陸蘋果新機才剛開放預購，價格卻已經先「跳水」？iPhone 18 Pro系列在大陸市場預購不到兩天，第三方電商通路祭出最高人民幣900元（新台幣4,230元）折扣，讓原本高達人民幣9,999元的256GB基本款，迅速降至人民幣9,099元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。