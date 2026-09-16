廣州海洋生產總值 擬再突破

廣州市政府十四日發佈「廣州市海洋經濟發展十五五規劃」（以下簡稱「規劃」）提出，到二○三○年廣州海洋生產總值突破七千三百億元（人民幣，下同）。

中新社報導，規劃明確了「十五五」時期（二○二六年至二○三○年）廣州市海洋經濟發展的總體目標、重點領域、重點產業，以及重點行動，形成涵蓋綜合實力、科技創新、產業發展、人海和諧、開放合作五大領域共十八項指標、十八項重點任務、近四十項重點行動。

根據規劃，到二○三○年廣州基本建成彰顯海洋特色的現代化城市，海洋製造業規模將增至一千四百三十億元，涉海科技創新平台達一百七十個。 規劃提出，廣州要打造船舶海工裝備產業集群，建設粵港澳大灣區船舶海工裝備製造基地；建設國際一流航運樞紐，完善集疏運體系，做強多式聯運，預期二○三○年底海鐵聯運量達一百萬標箱，集裝箱航線數量達三百三十條；打造海洋文旅勝地；壯大海洋新興產業，打造具有熱帶海洋生物資源特色的「南海藥庫」；構建現代化海洋牧場全產業鏈；加快研發重防腐塗料和海洋生物可降解、適應極端環境的海洋新材料；拓寬海洋碳匯新業態，搭建區域性藍碳交易平台。