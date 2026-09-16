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北京服貿會創新互惠 成果1200項

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六年中國國際服務貿易交易會已於日前在北京閉幕。本屆服貿會吸引九十個國家和地區、國際組織設展辦會，達成七類共一千二百餘項成果。

中新社報導，北京市商務局副局長盧慧玲在十三日舉行的新聞發佈會表示，本屆服貿會繼續秉持「全球服務，互惠共享」理念，舉辦二百場論壇會議及洽談推介活動，打造主題展和九個專題展，吸引一千八百三十餘家企業線下參展、五千三百餘家企業線上參展。 　　 　

展覽聚焦服貿創新。盧慧玲表示，今年四七三家世界五百強和行業龍頭企業線下參展，占線下參展企業總數的近百分之二十六，三百二十家行業榜單企業參展。展示既包括數智生產、細胞治療等前沿內容，又覆蓋跨境物流、文化出海等熱點領域；首設中國服務案例展，一百四十項案例展示服務品牌風采。

服貿會密集發佈重磅成果。盧慧玲介紹，國際組織共舉辦二十二場論壇會議及洽談推介活動，為服務貿易發展提供智慧支持和實踐路徑；一百○三家企業和機構發佈二三三項成果，其中新品首發類成果一一九項、權威發佈類成果三十五項、重要項目類成果二十二項。

洽商成果務實豐碩。盧慧玲稱，今年舉辦一三四場推介洽談活動；主賓國挪威展團與中方企業機構簽訂六項合作協議；投資北京主題推介會現場簽約三十六個重點項目，涵蓋十二個產業領域；大會達成七類共一千二百餘項成果。

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