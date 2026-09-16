結合海南自貿港優勢！平陸運河通航 經貿聯結東盟

作為中國西部陸海新通道的骨幹工程，平陸運河九月十六日建成通航。專家認為，它將有望為海南自貿港與東盟經貿往來增添新動力。

中新社報導，全國經濟地理研究會理事、海南師範大學教授裴廣一受訪表示，「平陸運河重塑西部陸海新通道物流格局，將為海南自貿港帶來重大發展機遇」。平陸運河大幅擴充區域貨流規模，與海南自貿港制度優勢結合，將形成「物理通道+政策紅利」的疊加效應。他說，這種效應將進一步凸顯海南在中國與東盟之間的開放樞紐作用：西南貨物經平陸運河中轉洋浦港出口東盟，可依託啟運港退稅政策加快企業資金回籠；東盟貨物在洋浦保稅加工後，經運河反向輸入西南內陸，降低分銷物流成本。

洋浦港與平陸運河出海口北部灣港聯動成效顯著。官方數據顯示，兩港已開通十餘條集裝箱航線，二○二五年往來集裝箱達三十五點三萬標箱；落地內外貿同船、保稅油加註跨關區直供等合作，實現海事、海關跨區聯動，有效壓縮航運成本。

「平陸運河開通後，往返於北部灣區域和東盟港口間的貨運量將明顯提升，保稅油加註量有望迎來新的增長點」。中石化中海船舶燃料供應有限公司保稅事業部副總經理李冠傑稱，公司正加快提升海南至廣西的保稅油跨關區直供業務保障能力。 今年四月，海南與廣西簽署協議，提出構建「洋浦港—北部灣港—平陸運河」物流通道，攜手打造面向東盟的對外開放合作前沿高地。

業內人士指出，面向未來，洋浦港和北部灣港要加快錯位發展。北部灣港主攻西南大宗貨物江海轉運，做大基礎物流規模；洋浦港依託自貿港優勢，聚焦國際集裝箱集拼、保稅高端加工、船舶融資租賃等現代服務業，兩港互補形成面向東盟的貿易新格局。

平陸運河貫通後，海南與中國西南腹地聯繫勢將更緊密，中國與東盟區域經貿合作也將打開新空間。儋州市常務副市長張華偉表示，洋浦將創新「自貿港中轉」制度，深化「中國洋浦港」船籍港改革，與西部陸海新通道沿線省份攜手服務高質量共建「一帶一路」。