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華為高層談AI戰略：ICT及計算業務領域 目標是成為輝達

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
華為監事會主席郭平近日表示，面向人工智慧時代，華為核心戰略是聚焦連接與計算領域，ICT及計算業務目標是成為輝達。 路透
華為監事會主席郭平近日表示，面向人工智慧時代，華為核心戰略是聚焦連接與計算領域，ICT及計算業務目標是成為輝達。 路透

華為監事會主席郭平日前表示，華為在人工智慧（AI）時代的核心戰略是「聚焦」，深耕連接與計算領域；對ICT業務及計算領域，華為的目標是成為輝達，核心優勢並非擁有自研大模型，而是支持客戶構建大模型，讓各類大模型能在華為昇騰、鯤鵬、超節點及集群上運行。

綜合上證報、觀察者網報導，華為心聲社區近日對外披露其監事會主席郭平與新員工座談紀要。在這份近萬字的紀要中，郭平回應AI、大模型戰略、6G等大眾關心的熱點話題。郭平在談及大模型戰略時表示，華為聚焦於連接與計算領域，但不同業務板塊對自研大模型的需求存在差異。華為大模型戰略與自身業務追求緊密結合，堅持投入，但根據業務場景差異化布局。

郭平說，對於ICT業務及計算領域，華為的目標是成為輝達，華為的核心優勢不在於擁有自研大模型，而在於支持客戶構建優秀的大模型，確保全球任何大模型均能在華為昇騰、鯤鵬、超節點及集群上高效運行。

郭平指出，終端及智能駕駛業務最好擁有自研大模型，主要原因是多數主流開源大模型僅開放權重，企業後續進行增訓或微調仍面臨挑戰，且數據開源存在滯後性；華為雲則因雲與人工智慧深度融合，必須具備自研大模型，以維持業務競爭力。

在半導體方面，郭平表示，華為在先進製程受到約束，更需要推動設計與製造一體化，透過架構創新彌補工藝限制。他並稱，昇騰950系列在工藝受限情況下，透過架構創新縮小與對手差距，華為也將透過發展集群與超節點取得整體優勢。

當被問及未來華為手機銷量是否有望超越蘋果，郭平說，華為並不以超越某一家特定企業作為發展目標，而是專注於做好自身，致力於提升產品核心價值。全球市場包括終端領域，允許多家公司、多類產品共生共存，華為致力於提升產品核心價值，至於量產規模和市場排名並非刻意追求的目標。

供應鏈方面，郭平坦言，華為需要持續虛心向蘋果學習，包括其供應鏈的競爭力、彈性與韌性。他直言，華為經歷外部極限施壓與制裁後，真正阻礙華為發展的並非外部環境，而是內部能力。中國14億人口所構成的市場與需求足以支撐華為生存，但華為不只在大陸發展。

他說，華為所擔憂的是相較於大陸外的競爭對手，是否具備競爭力，能否提供有競爭力的產品與服務，為客戶創造價值。華為的核心戰略是「聚焦」，即深耕擅長的「連接」和「計算」領域，沒有業務擴展計畫。

華為 輝達 戰略

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