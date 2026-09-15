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中國官方反內捲 點名美團、抖音、京東、攜程

中央社／ 上海15日電

中國官媒今天報導，市場監管和文旅部門開會要求訂房平台「自覺防範化解」獨家合作、全網最低價等「內捲」（過度競爭）問題。美團、抖音、京東、攜程、同程、飛豬等知名平台都被點名。

央視新聞今天報導，中國國家市場監督管理總局會同文化和旅遊部召開「線上酒店預訂平台服務行業行政指導會」，要求美團、抖音、京東、攜程、同程、飛豬等平台企業，嚴格落實合規主體責任，防範化解行業競爭風險，維護健康有序的旅遊市場環境。

會議指出，公平競爭是市場經濟的法治基石，合規經營是企業發展的生命線。

會議肯定訂房平台服務行業在便利生活、促進旅遊消費等方面發揮積極作用，但指出，競爭風險也不容忽視。要求訂房平台嚴守法律底線，堅持公平競爭，加強合規管理，推動行業規範健康發展。

會議要求各平台嚴格遵守反壟斷法、反不正當競爭法、電子商務法、旅遊法等法律規定，「以案為鑒，對照自查，自覺防範化解獨家合作、全網最低價等『內捲』問題和競爭風險」，並且要促進平台生態內多方主體共贏發展。

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