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依託中國速度 恩智浦半導體宣布成立中國機器人創新中心

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
恩智浦半導體15日宣布正式成立中國機器人創新中心，以「中國速度」推動技術驗證、方案創新與產業協同。中新社
恩智浦半導體15日宣布正式成立中國機器人創新中心，以「中國速度」推動技術驗證、方案創新與產業協同。中新社

恩智浦半導體15日宣布正式成立中國機器人創新中心。據悉，中國機器人創新中心將優先支持本地客戶開展機器人系統與方案開發，提供從硬體、軟體到系統架構的一站式技術支持，加速產品從概念驗證到落地的進程。以「中國速度」推動技術驗證、方案創新與產業協同。

據恩智浦發布消息，恩智浦半導體副總裁、機器人事業部總經理Jerome Legros表示，機器人產業正邁向系統級創新，這對晶片、軟體與系統架構的深度協同提出更高要求。為此，恩智浦成立了中國機器人創新中心，重點聚焦快速發展的機器人應用與生態創新，依託中國領先的創新速度和產業活力，加速解決方案開發與物理AI應用落地。

恩智浦稱，中國機器人創新中心還將加強與產業鏈上下游夥伴、軟件生態夥伴及科研機構的合作，共同打造面向真實場景的解決方案與行業標桿案例。此外創新中心還將積極參與機器人產業技術交流與標準制定，助力產業生態建設與能力提升，推動更多中國創新成果走向全球市場。

有觀點認為，恩智浦此舉不僅將加速中國本土機器人系統的智能化升級與商業化落地，也將推動中國機器人產業在底層晶片、系統架構和安全標準等核心環節與國際頂尖水平實現更深度的協同。

恩智浦半導體是一家全球領先的嵌入式安全連接半導體解決方案供應商。其2015年對飛思卡爾半導體（Freescale Semiconductor）的收購，一躍成為全球最大的汽車半導體供應商。主要業務落在汽車電子、工業物聯網等。並與吉利、深藍、長城、零跑、蔚來等中國車企建立了聯合創新或深化合作關係。這次恩智浦將其在汽車領域積累的「強系統」基因和核心技術儲備，直接平移到機器人產業中。

而中國大陸在機器人發展中位處前列，工業機器人方面，2025年出口額年增長48.7%，首次超過進口，實現歷史性淨出口；人形機器人方面，2025年全球出貨量約1.3萬至1.8萬台，大陸廠商貢獻了超85%的份額；2026年上半年，中國出貨量佔比更是飆升至97%。

恩智浦 機器人 半導體

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