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陸銀行上半年零售貸款縮水 個貸不良率續承壓

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
截至2026年6月末，已披露半年報的大陸10家上市股份制銀行個人貸款餘額較年初全部下降。其中，信用卡貸款幾乎全線收縮，房貸餘額也在下跌。中新社
截至2026年6月末，已披露半年報的大陸10家上市股份制銀行個人貸款餘額較年初全部下降。其中，信用卡貸款幾乎全線收縮，房貸餘額也在下跌。中新社

截至2026年6月末，已披露半年報的大陸10家上市股份制銀行個人貸款餘額較年初全部下降，沒有一家實現正增長。其中，信用卡貸款幾乎全線收縮，房貸餘額也在下跌。且部分銀行的餘額收縮並未換來風險指標的改善，有股份行信用卡不良率升至4%以上。顯示零售貸款不良率上升，信用卡仍是承壓重心。

就六大公有銀行看，第一財經報導，截至上半年末，對公不良率較去年末有不同程度下行，其中工行、交行改善幅度最大，對公不良率分別較去年末下降了0.1個百分點、0.14個百分點。但六大行個貸不良率普遍較去年末抬升，增幅從0.05個百分點至0.44個百分點不等。信用卡風險暴露則更為普遍，其中，工商銀行上半年末信用卡不良率已攀升至5.37%，高於可比同業平均水平。

另從主要從事零售貸款的股份制銀行觀察，新浪財經報導，上半年，10家股份行個人存款全部增長，但貸款全線收縮，貸款不良率在上升。其中，渤海銀行個人不良貸款率升至4.93%，不良率最高且上升最快，而且該行的個人貸款降幅最大。

報導指出，信用卡餘額普降，一方面與居民消費和透支需求偏弱有關，也反映出銀行正在主動調整客群和風險偏好。

陸機構國信證券分析，上半年銀行業資產質量邊際走弱，壓力仍來自零售貸款，且各類型銀行分化，其中六大行、股份行、農商行資產質量壓力上升，不良生成率出現年增反彈。展望全年，報告提示，在淨息差壓力明顯減輕的背景下，資產質量仍需要重點關注。2026年至2027年重點關注零售資產質量是否出現拐點。

人行14日發布8月金融數據顯示，新增社會融資規模人民幣1.66兆元，年減9,040億元，存量年增速7.2%，較上月回落0.2個百分點；人民幣貸款新增人民幣600億元，年減5,300億元，存量年增速下降0.2個百分點至4.9%。顯示8月融資需求偏弱。

路透引述凱投宏觀（Capital Economics）分析指，貸款需求疲弱主要因為民眾不願透過借貸來消費，住戶貸款已連續6個月收縮。另外，房地產危機爆發後，民眾對房貸需求減少，也導致整體貸款疲軟。中金研究稱，財政和準財政發力進度仍是接下來決定內需、通膨、居民預期能否持續修復的關鍵。

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