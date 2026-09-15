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中國A股滬深兩市成交額下滑 創年內新低

中央社／ 台北15日電

中國A股三大指數集體收跌，滬、深兩市成交額合計人民幣1.61兆元（約新台幣7.56兆元），較前一個交易日減少165億元，成交額創下今年以來新低紀錄。

中國A股三大指數15日集體收跌，截至收盤，上證綜指跌0.54%、報3864.28點；深證成指跌0.72%、報13287.97點；創業板指跌1.15%、報3247.92點。

滬、深兩市15日成交額合計1兆6127億元，較前一個交易日1兆6292億元減少165億元，也低於先前4月7日成交額低點紀錄1兆6143億元，創下今年以來新低紀錄。

銀河證券表示，短期市場震盪與分化行情或將延續，部分擔憂已在風險資產定價中反映；若要投資人信心回溫，仍需要海外壓力進一步緩和、國內政策預期改善和成交量趨勢性擴張共同配合。

方正證券認為，中國資本市場長期向好趨勢不變，5大原因包括國內經濟維持中長期向好態勢、A股估值目前仍處於合理區間、上市公司品質穩步提升、分紅回購增加使投資者回報提高、耐心資本持續流入助力市場健康發展。

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