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中國國家統計局：房地產市場出現變化 中古屋銷售面積超新屋

中央社／ 台北15日電

中國國家統計局今天發布最新的國民經濟運行數據，今年前8個月新建商品房銷售面積年降12.1%，但中古屋交易網簽面積年增10.6%，官方認為房地產市場交易格局正發生重要變化，過去以新屋交易居多的情況，正逐步轉向以中古屋交易居多。

中國媒體財聯社15日報導，中國國家統計局新聞發言人付凌暉今天在8月國民經濟運行情況記者會上，作出上述表示。

付凌暉表示，根據近期住房城鄉建設部發布的數據，今年前8個月中古屋網簽面積達到5.5億平方公尺，連續多個月高於新屋銷售面積。隨著中古屋交易增加，房地產市場交易總量趨於穩定。

付凌暉表示，新建商品房庫存也繼續降低。8月末中國新建商品房待售面積年降1.1%，今年以來連續6個月下降，而且近幾個月下降幅度還在擴大。其中新建商品房待售3年以下面積下降4.2%，反映短期庫存去化效果更為顯著。

付凌暉表示，近年中國房地產市場供求關係出現重大變化，民眾對人工智慧、綠色、適老化等住房需求在增加，原有的房地產市場運行模式越來越難適應房地產市場的變化，當局有需要加快推動房地產發展模式轉變。

房地產 中古屋

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