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比亞迪：在歐洲銷售的所有產品 最終都將在本地生產

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
比亞迪副總裁李柯，在德國漢諾威IAA Transportation 2026 運輸展上表示，比亞迪計劃明年向歐洲市場推出首款重型卡車ETT44，並最終在歐洲實現在地化生產。歐新社
比亞迪副總裁李柯，在德國漢諾威IAA Transportation 2026 運輸展上表示，比亞迪計劃明年向歐洲市場推出首款重型卡車ETT44，並最終在歐洲實現在地化生產。歐新社

比亞迪副總裁李柯14日在德國漢諾威IAA Transportation 2026運輸展上表示，比亞迪計劃明年向歐洲市場推出首款重型卡車ETT44，並最終在歐洲實現在地化生產。「長期來看，我們在歐洲銷售的所有產品都將在本地生產。」

比亞迪同時準備擴大在歐洲的乘用車製造布局。公司正在匈牙利塞格德興建工廠，計劃明年開始量產。李柯表示，一旦將所有在歐銷售產品轉為本地生產，「我們就會成為一家歐洲公司。」

IT之家報導，李柯指出，比亞迪希望為車隊營運商提供整套服務，包括融資、太陽能充電基礎設施，以及行動道路救援支持。另外，本地生產也有助於比亞迪規避進口關稅。

李柯表示：「我們不喜歡這個關稅，因為這對誰都沒有好處，但我們必須應對。」她稱，關稅只構成短期壓力。

比亞迪稱，ETT 44 續航最高600 公里，電池提供10年或120萬公里保固。使用標準CCS2直流充電樁時，最高功率420千瓦，20%至80%約1小時。

接入比亞迪兆瓦充電系統後，充電功率超過1.5兆瓦，20%至80%約20分鐘，最多增加248英里（約399.1公里）續航力。

除ETT 44外，比亞迪還展示了剛性4×2 和6×2卡車，包括26噸交換箱和鉤臂版本，以及E-Vali輕型商用車和EYT 2.0 動場地牽引車。產品覆蓋3.5至44噸。

這些車輛標配多項駕駛輔助和安全系統，包括自適應巡航、自動緊急煞車、車道維持和盲點偵測。比亞迪也提出移動總成本模式。

此模式將車輛與刀片電池、兆瓦充電器、固定式儲能、能源管理和融資打包。比亞迪稱，其商用車已在100多個國家和400多個城市運作。

歐洲是電動重卡競爭的主要市場。戴姆勒卡車eActros 600、VolvoFH Electric、斯堪尼亞（Scania）和曼恩（MAN）都在推進電池電動牽引車，兆瓦充電是共同目標。

比亞迪在充電網路方面具備優勢。該公司稱，5 個月內安裝了1 萬台1500千瓦充電樁，並計劃在大陸部署1.5萬台兆瓦充電樁，同時將閃充網路帶到加拿大。

比亞迪

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