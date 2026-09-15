iPhone 18 Pro「破發」？ 大陸電商最高降價逾4000元

大陸蘋果新機才剛開放預購，價格卻已經先「跳水」？iPhone 18 Pro系列在大陸市場預購不到兩天，第三方電商通路祭出最高人民幣900元（新台幣4,230元）折扣，讓原本高達人民幣9,999元的256GB基本款，迅速降至人民幣9,099元。

蘋果官方客服人員回應，第三方通路有自己的定價權，可能有平台補助或店舖優惠，蘋果官方不會干預。

界面新聞報導，9月14日，iPhone 18 Pro 系列預售開啟僅兩天，某電商平台顯示，256G的iPhone 18 Pro售價已降至人民幣9,099元，較蘋果官網人民幣9,999元的售價直降人民幣900元。 iPhone 新機已經連續第三年在大陸電商平台出現上市即破發的情況。

該電商平台直降人民幣900元是優惠補貼，有兩部分組成，一是官方補貼人民幣300元，二是店舖優惠人民幣600元，下單後顯示店承諾為9月27日前發貨。

另外，有通訊業者推出用戶加上話費補貼、以舊換新，256G的iPhone 18 Pro到手價同樣可低至人民幣9,099元，普通無補貼訂單仍維持人民幣9,999元。目前，京東自營、蘋果全通路仍維持原價。

今年iPhone 18 Pro Max因為螢幕更大、配置更高，首發短期供貨緊張，第三方通路會出現溢價；相對而言，Pro版溢價空間小，首發後出現破發機率則較大。

回溯市場數據，iPhone新機已經連續三年在電商平台出現上市後快速破發的情況。 2024年iPhone 16發售前夕，電商百億補貼通路將基本款機型價格下調人民幣600元，提前擊穿官方定價；2025年iPhone 17系列發布後，電商平台迅速上線補貼，iPhone 17 256GB券後價人民幣5,099元，iPhone 17 Pro 2569GB 定價後價格降低。

對比更早的市場周期，往年iPhone新品首發階段普遍存在短期溢價，熱門配色甚至加價人民幣數千元，而最近三年，溢價窗口持續縮短，部分機型預售48小時內溢價直接歸零，黃牛囤貨炒作的空間被大幅壓縮。

電商平台持續加碼補貼，是iPhone 新機連年破發最直接的推手。在中國境內數位標品賽道，蘋果手機是各大電商展示價格競爭力、拉動平台流量的核心商品。平台願意承擔補貼成本，以低價蘋果新機吸引用戶、帶動全品類消費。

需求端的變化同樣不可忽視。中國境內智慧型手機市場整體進入存量換機時代，用戶換機週期拉長，消費者對手機硬體迭代的敏感度下降。近期iPhone產品的升級集中在晶片效能、影像微調等方向，顛覆性創新較少，難以催生大規模集中換新需求。加上境內安卓旗艦機型在影像、續航力、AI功能持續迭代，價格區間更寬泛，分流了一部分潛在購機人群。