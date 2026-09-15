大陸8月失業率升至5.3%創5個月新高 官方稱季節性上升

大陸國家統計局15日公布，8月全國城鎮調查失業率為5.3%，較7月上升0.1個百分點，創五個月新高；前八個月平均失業率為5.2%，與上年同期持平。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，8月失業率上升主要原因是新畢業學生集中進入勞動力市場帶來的季節性影響。從就業主體人群，即30至59歲這部分勞動力主體人群的城鎮調查失業率為3.9%，和上月和上年同期都是持平的，保持總體穩定。

從行業來看，儘管受到結構調整因素影響，部分行業就業與上年相比有所減少，但製造業就業人數總體穩定，信息傳輸軟件和信息技術服務業就業人數明顯增加。住宿和餐飲業在文旅休閒發展的帶動下就業持續擴大，對就業穩定發揮重要作用。

大陸國家統計局表示，企業就業人員每周平均工作時間為48.2小時。按戶籍劃分，8月本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%，外來戶籍勞動力失業率為5.2%，其中外來農業戶籍勞動力失業率為5.0%。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，同樣較7月上升0.1個百分點。

8月分年齡組失業率尚未同步發布。最新數據顯示，7月大陸全國城鎮16至24歲、且不包含在校生的勞動力失業率為17.9%，較6月的14.9%急升3個百分點；25至29歲失業率為7.2%，較前一個月上升0.1個百分點。

大陸2026年大學畢業生人數達1,270萬人，創歷史新高，畢業季新增求職人口使青年就業壓力受到關注。

人社部7月曾印發「人力資源和社會保障事業發展『十五五』規劃」（簡稱「規劃」），提出城鎮調查失業率控制在5.5%以內。

就業方面，規劃提出，「十五五」時期，城鎮失業人員再就業人數2,500萬人，就業困難人員就業人數650萬人，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。開展補貼性職業技能培訓超過5,000萬人次，其中農民工參加培訓1,750萬人次。

社保方面，規劃提出，「十五五」時期，基本養老保險參保率保持在95%以上，失業保險、工傷保險（含職業傷害保障）參保人數分別達到2.55億人、3.45億人，企業（職業）年金基金規模超人民幣9兆元。