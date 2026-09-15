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中國8月新增人民幣貸款遠遜預期 分析：民眾不願借貸消費

中央社／ 台北15日電

中國人民銀行（中國央行）昨天公布，今年前8個月人民幣貸款增加10.44兆元（約新台幣49.52兆元），據路透社計算，8月新增人民幣貸款600億元，較7月轉跌為升，但仍遠低於市場預期的4000億元。專家分析，民眾不願借貸消費是貸款低迷的主要原因。

綜合中國人民銀行14日公布的數據及路透社的分析，今年前8個月人民幣貸款增加10.44兆元，低於去年同期的13.46兆元，凸顯中國貸款需求疲軟。

8月末人民幣貸款餘額年增4.9%，成長速度較7月的5.1%放緩，創下史上最低增速。8月包括房貸在內的住戶貸款減少了2029億元，7月份則減少4603億元；8月企業貸款增加2600億元，7月份則減少1300億元，顯示企業貸款有所回升。

路透社引述凱投宏觀（Capital Economics）分析，貸款需求疲弱主要因為民眾不願透過借貸來消費，住戶貸款已連續6個月收縮。另外，房地產危機爆發後，民眾對房貸需求減少，也導致整體貸款疲軟。

貨幣供應方面，據中國人民銀行公布的數據，8月末廣義貨幣（M2）餘額356.81兆元，年增7.5%；狹義貨幣（M1）餘額115.77兆元，年增4.1%。前8個月人民幣存款增加18.99兆元，其中住戶存款增加6.99兆元。

為了刺激消費及投資，中國政府此前擴大了對民營小企業及消費者的貸款貼息，並向8家國有金融機構注資約3600億元，以補充其資本及維持信貸。

凱投宏觀預測，到2027年底前，中國將降息約30個基點，但因油價上漲及財政支出加速的預期下，短期內實施寬鬆政策的可能性降低。

人民幣 消費 央行

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