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從月餅看中國經濟 「天價月餅」已銷聲匿跡

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中秋節將至，圖為河北石家莊黃莊村一家月餅工廠正在趕製月餅。黃莊村擁有上百家月餅工廠，帶動周邊3000餘人就業。新華社
中秋節將至，圖為河北石家莊黃莊村一家月餅工廠正在趕製月餅。黃莊村擁有上百家月餅工廠，帶動周邊3000餘人就業。新華社

中秋節將至，從每年月餅禮盒的售價，也能一窺中國經濟現狀。山東《半島都市報》報導，商家稱，今年人民幣200元（約合新台幣940元）以上就不好賣了！

一名月餅經銷商羅女士表示，今年的月餅人民幣100元（約合新台幣470元）以下的最好賣，200元以上就不好賣了，一些月餅品牌也不見了，很多月餅企業產能達不到只能轉行或關閉，銷量預估將會比去年下降逾20% 。

深圳新聞網日前實地走訪深圳天虹sp@ce超市沙河店則看到，有人民幣69元、99元的促銷款月餅禮盒，但更多禮盒集中在168元、188元、198元、208元、248元、268元、288元、319元、328元等價位，甚至有售價498元的產品，但沒有超過500元（約合新台幣2,350元）的盒裝月餅。

深圳新聞網指出，500元近年來已成為中國月餅市場一道較為明顯的價格分界線。在京東以「月餅」為關鍵詞查詢，售價大致從59.9元至373元不等，其中百餘元產品最為集中，基本未見500元以上商品。

中國月餅價格最瘋狂的年代大約在‌2003年至2012年‌這十年間，當時不少業者靠奢華包裝、跨界搭售把月餅推升至令人咋舌的價位。

例如，2004年‌天津就曾出現標價‌人民幣9萬9,999元‌的「純金至尊中華圓月」月餅，中間鑲嵌500克純鈦金「月餅」，直接把食品做成貴金屬擺件；同年鄭州也有業者推出「寶石月餅」，售價‌人民幣8,000元‌，號稱禮盒鑲嵌各類寶石。

2000年代中後期‌，人民幣千元級月餅禮盒已經成為中國月餅市場的常態，萬元級產品也屢見不鮮。昆明甚至出現一款標價‌人民幣31萬元‌的月餅，禮盒直接搭售一套100多平方米的住房，把月餅變成房產營銷的「附屬贈品」。

不過2022年6月，大陸國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局‌聯袂發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，對單價超過人民幣500元的盒裝月餅實行重點監管，並禁止使用貴金屬、紅木等貴重材料製作月餅禮盒包裝，也不得以任何形式將月餅和其他商品搭售，人民幣500元以上的月餅禮盒就逐漸銷聲匿跡。

月餅 天虹 山東

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