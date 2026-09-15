德國擬推動歐盟對大陸插混車加稅 實施強制合資要求

德國計劃推出一套廣泛的經濟安全措施，以保護境內戰略產業免受來自大陸的衝擊，其中可能包括對大陸插電式混合動力汽車加徵新關稅、實施強制合資要求、加強外來投資和對外投資審查，以及強化出口管制制度。

德國總理梅爾茨領導的政府，計劃爭取內閣在10月14日批准相關方案，隨後尋求歐盟更廣泛的支持。

彭博報導，這項工作反映出德國對華政策正在明顯改變。長期以來，德國因出口導向經濟以及與中國密切的經貿聯繫，在歐盟內部一直屬於對陸立場較為謹慎的國家。但隨著陸企不斷向汽車、機械等高附加價值產業升級，而本國產業競爭力下滑，德國政府越來越多地將政策重心轉向所謂「降低對華依賴」。

梅爾茨今年稍早曾公開表示，低估了大陸的實力和經濟力量。他認為，歐洲正面臨「一個重大的戰略轉折點」，需要與大陸建立更對等的經濟關係。此次正在制定的經濟安全方案，被視為此判斷最具體的政策體現。

知情人士表示，目前討論中的措施涵蓋貿易防禦、政府採購、企業供應鏈、關鍵原材料、投資篩選以及技術出口等多個領域，遠不止是針對汽車產業的貿易政策。

其中最受關注的是汽車領域。德國政府正在評估是否對中國製造的插電式混合動力汽車（PHEV）徵收新的關稅。

先前，歐盟已針對大陸純電動車實施反補貼關稅，但插混車型並未納入範圍。近年來，大陸品牌插混車在歐洲銷售快速成長，成為歐洲車企新的競爭壓力來源。

根據歐洲汽車市場研究機構Dataforce的數據，今年7月歐洲新註冊的插電式混合動力車中，約有三分之一來自奇瑞旗下Jaecoo等大陸品牌，創下歷史新高。在中東衝突推高汽油價格、歐洲家庭預算持續承壓的背景下，大陸車企憑藉價格更低的混動車型不斷贏得消費者。

知情人士稱，德國正與法國合作，準備在10月布魯塞爾舉行的歐盟高峰會上爭取其他歐盟成員國支持，並為當月稍後與北京舉行的會談協調立場。德法兩國政府正敲定一份聯合立場文件，之後將提交歐盟，作為制定歐盟層級措施的基礎。