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大陸8月工業增加值年增5.2% 但消費放緩凸顯經濟失衡加劇

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸8月工業增加值年增5.2%，高於7月的4.5%，但社會消費品零售總額成長0.4%，則低於7月0.6%的增幅。新華社
大陸8月工業增加值年增5.2%，高於7月的4.5%，但社會消費品零售總額成長0.4%，則低於7月0.6%的增幅。新華社

大陸國家統計局15日公布的數據顯示，8月工業增加值年增5.2%，高於7月的4.5%，也高於先前預期的4.8%。社會消費品零售總額（衡量消費者活動的指標）成長了0.4%，低於7月0.6%的增幅，也低於預期的0.8%的增幅。儘管8月工業產出成長加快，但消費疲軟和投資下滑加劇了人們對經濟失衡加深的擔憂。

分析認為，數據凸顯了世界第二大經濟體中一條熟悉的斷層線，製造業和出口的韌性支撐著經濟成長，但疲軟的家庭支出和投資卻拖累了境內需求。這種分化可能會增加北京方面推出更多支持措施的壓力，因為決策者們正在尋求更平衡的復甦。

路透報導，牛津經濟研究院高級經濟學家Sheana Yue表示，將2027年的成長預測下調至4.3%，這反映出房地產市場低迷期將持續更長時間，儘管公共投資力度加大，但成長仍可能保持低迷。

澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，8月數據總體仍呈現供給收縮同時推高物價，降低產出伴隨需求放緩。工業增加值和服務生產指數均較上年有所下降，反映總供給曲線在油價衝擊和反內捲因素推動下向左移動。

邢兆鵬指出，考慮到當前GDP平減指數約在2.5%，名義GDP或在6.5%高位；這一組合對政策制定者而言仍可接受。下半年只需要4.3%的平均增速，實際GDP增長即可達到4.5%目標，因此實行需求刺激的必要性不高。

大陸經濟進入下半年時基礎疲軟，工廠產出、消費和投資均難以恢復成長動能。最新數據顯示，由於企業仍不願投入新的資金，政策制定者面臨的挑戰規模龐大。

包括基礎設施和房地產投資在內的固定資產投資在前八個月下降了 7.2%，這是自2020年4月以來的最大降幅。

今年前八個月，房地產投資年減19.9%，但高科技產業的投資卻隨著全球人工智慧的蓬勃發展而成長5.2%。

儘管上月工廠活動有所改善，但仍處於萎縮狀態，服務業活動依然疲軟。疲軟的境內需求也拖累了信貸成長，儘管新增銀行貸款重回正值區間，但在7月創紀錄的萎縮之後，仍遠低於分析師的預期。

極端天氣可能持續對經濟活動造成阻礙。8月有四場颱風在大陸登陸，擾亂了東部沿海製造業和物流帶的運作。

北京方面採取的因應措施包括加快政府債券發行速度，擴大對小型民營企業和消費者的貸款利息補貼，而央行也承諾提供額外的政策支持，但沒有明確表示會降低政策利率或銀行存款準備金率。

品點資產管理首席經濟學家張志偉指出，在第二季經濟放緩之後，市場正在等待第三季財政政策更加支持經濟。

消費 大陸 北京

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