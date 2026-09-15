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中國工信部：目標2030年顯著提升產業鏈安全水準
中國工信部、國家發改委今天發布「電子信息製造業發展十五五規劃」，目標2030年顯著提升產業鏈安全水準，在積體電路、先進計算與其他領域培育具備競爭力的世界一流企業。
中國工業和信息化部（工信部）、國家發展改革委（國家發改委）官網發布「電子信息製造業發展十五五規劃」。
這份規劃提到，到2030年，電子信息製造業（台灣稱電子資訊製造業）高品質發展取得顯著成效，在全球產業格局中發揮舉足輕重作用，在工業領域的重要地位進一步凸顯，規模以上企業營業收入突破人民幣30兆元（約新台幣141兆元）。
目標2030年，產業鏈安全水準顯著提升，在積體電路、先進計算、消費電子、基礎電子、能源電子等領域湧現一批優勢技術和產品，形成具有競爭力的世界一流企業；產業創新效能明顯提升，研發投入強度達3.5%，重點領域關鍵核心技術快速突破。
算力供給能力大幅提升，新一代智慧終端應用普及率顯著提升。產業生態趨於完善，硬體、軟體、標準、專利協同取得新進展，區域布局和國際合作取得新成效。智慧化、綠色化、融合化發展水準提高。
工信部相關業務負責人表示，在十五五時期（2026至2030年），電子信息製造業發展環境持續面對複雜變化，處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定性增多的時期，要不斷增強工作的前瞻性、預見性、主動性。
據工信部統計，電子信息製造業規模以上企業2024年實現營業收入16.19兆元；2025年1至11月實現營業收入15.6兆元。
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