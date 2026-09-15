中國工信部：目標2030年顯著提升產業鏈安全水準

「人工智慧（AI）和機器人最終或許能夠創造足夠富足的社會，讓人們縮短每周工作時間甚至提前退休，但在此之前，全球可能要經歷一段長達約20年的動盪轉型期。」微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）接受上海澎湃新聞訪問時表示，「我在與各國領導人交流時，都會說：請從現在就開始認真思考這個問題，因為你們可能低估了它。」

2026-09-15 14:19