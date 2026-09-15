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大陸8月工業增加值年增5.2%優於預期 但零售表現不佳

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家統計局15日公布，8月規模以上工業增加值年增5.2%，高於市場預期增長4.8%。圖為大陸工人在山西太原一家機械製造廠生產作業。中新社
大陸國家統計局15日公布，8月規模以上工業增加值年增5.2%，高於市場預期增長4.8%。圖為大陸工人在山西太原一家機械製造廠生產作業。中新社

大陸國家統計局15日公布，8月規模以上工業增加值年增5.2%，高於市場預期增長4.8%。首8月，規模以上工業增加值年增5.3%。8月，社會消費品零售總額人民幣3.98兆元，年增0.4%，遜於市場預期增長0.8%。首8月，社會消費品零售總額人民幣32.76兆元，年增1.1%。

首8月，全國固定資產投資人民幣29.31兆元，年減7.2%，略遜於市場預期下跌7.1%。分領域看，基礎設施投資跌4%，製造業投資跌2.3%，房地產開發投資下降19.9%。

首8個月，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年同期持平。8月，全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月升0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.3%，比上月升0.1個百分點。

國家統計局發言人付凌暉表示，總的來看，8月國民經濟運行總體平穩，延續動能向新、結構向優的發展態勢。但也要看到，外部環境不利影響加深，境內供強需弱矛盾突出，部分企業生產經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。

付凌暉稱，下階段，要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持深化改革開放，強化宏觀政策調節，著力擴大內需，推進產業升級，增強發展動力、激發社會活力，推動經濟持續向新向優向好發展。

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