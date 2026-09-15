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整治中小企業回款難問題 陸要央企帶頭及時支付

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
中國國務院新聞辦公室14日在北京舉行國務院政策例行吹風會。中新社
中國國務院新聞辦公室14日在北京舉行國務院政策例行吹風會。中新社

大陸企業「應收帳款」問題突出，大陸國務院國資委財管運行局負責人裴仁佺昨表示，大陸中央企業將積極籌措資金，確保及時支付帳款。

陸經濟疲軟導致企業回款艱難。截至今年七月底，規模以上工業企業應收帳款達人民幣廿八點八八兆元（約台幣一三六兆元），年增百分之八點五，平均回收期約七十二天。企業資金周轉壓力日增。

大陸國新辦昨舉行記者會，說明加強中小企業回款難問題治理有關工作情況。工信部副部長柯吉欣指，近日經國務院審議通過並公布「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」，針對造成中小企業回款難問題，要求健全行業帳款支付規則；加強大型企業支付行為監管，規範管理非現金支付工具，強化資金傳導效能和融資支持。

大陸國資委財管運行局負責人裴仁佺說，前述通知對央企發揮表率作用提出專門要求。接下來央企將積極籌措資金，確保及時支付；今後更要把對中小企業現金支付作為一條「硬指標」，同時結合自身實際對大型企業保持合理現金支付比例，並嚴禁新開六個月以上票證。

通知也提出，對故意拉長帳期的大型企業開展聯合約談整治；對濫用競爭優勢地位的大型企業嚴格反不正當競爭執法；完善細化上市公司和大型企業等帳款披露要求。通知明確要求分行業明確合理帳期，引導大型企業把對中小企業的最長付款期限制在六十日內。

中小企業 國務院 應收帳款 大陸

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