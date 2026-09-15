大陸機器人皮膚衣商機爆發

隨著大陸人形機器人產業迭代發展，作為人機交互核心關鍵零部件的機器人皮膚衣，也走出試驗階段。業內專家預計，2030年大陸人形機器人電子皮膚需求將達到152.5萬平方公尺，對應市場規模約人民幣274億元（約新台幣1,330億元）。

當前，傳統紡織企業、專業傳感器企業紛紛入局，一邊是訂單暴漲、產業全面提速，另一邊是高性能電子皮膚衣仍面臨成本居高不下、定製化生產受限的挑戰，機器人皮膚衣賽道，正迎來產業化關鍵期。

業內專家預判，隨著下游人形機器人整機持續放量，機器人皮膚訂單、材料製程、智能產線將持續迭代升級，行業高成本困境將逐步緩解。在江蘇常熟一家紡織廠商僅6月單月就斬獲1.3萬件仿生外皮訂單。