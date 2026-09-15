比亞迪2027年推固態電池車

比亞迪執行副總裁、美洲地區總裁李柯近日表示，隨著比亞迪閃充技術普及，大陸燃油車未來已非常受限，並透露比亞迪計畫2027年推出搭載固態電池的車型。

據新浪財經，李柯在談及比亞迪戰略方向與海外策略時明確表示，在中國市場，伴隨閃充技術發展，燃油車的未來已非常受限，甚至可以說沒有未來。據大陸乘聯會8月零售銷量數據，當月大陸全國乘用車銷量排行榜前十名全部為新能源車，傳統燃油車無一上榜。

有消息指出，比亞迪全固態電池已通過車規級驗證，單體能量密度達每公斤400瓦時。中國汽車技術研究中心報告顯示，相關電池通過全項車規級安全與可靠性測試，原型車CLTC綜合續航達1,218公里，創大陸固態電池續航新紀錄。